РосСМИ сообщили о взрыве в Херсоне рядом с администрацией
Вторник, 7 июня 2022, 13:20
Российское пропагандистское издание сообщает о взрыве в Херсоне, который произошел в кафе недалеко от городской администрации.
Источник: РИА Новости и "Известия"
Детали: Очевидцы сообщили, что взрыв произошел в кафе недалеко от администрации Херсона.
Реклама:
Позже РИА Новости сообщило, что один человек ранен при взрыве в херсонском кафе. По предварительным данным, легкое ранение получил официант.
В кафе выбиты двери.
ВИДЕО ДНЯ
По данным “Известий”, взрыв произошел взрыв в кафе «Ностальжи» напротив здания военно-гражданской администрации.
Ранее в этот же день так называемый “глава ВГА”, коллаборант Кирилл Стремоусов анонсировал проведение “референдума” о вхождении Херсонской области в состав РФ.