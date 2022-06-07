РосСМИ сообщили о взрыве в Херсоне рядом с администрацией

Российское пропагандистское издание сообщает о взрыве в Херсоне, который произошел в кафе недалеко от городской администрации.

Источник: РИА Новости и "Известия"

Детали: Очевидцы сообщили, что взрыв произошел в кафе недалеко от администрации Херсона.

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Позже РИА Новости сообщило, что один человек ранен при взрыве в херсонском кафе. По предварительным данным, легкое ранение получил официант.

В кафе выбиты двери.

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По данным “Известий”, взрыв произошел взрыв в кафе «Ностальжи» напротив здания военно-гражданской администрации.

Ранее в этот же день так называемый “глава ВГА”, коллаборант Кирилл Стремоусов анонсировал проведение “референдума” о вхождении Херсонской области в состав РФ.