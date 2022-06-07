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Белорусские войска показательно форсировали реку Сож вдоль украинской границы

"Украинская правда"Вторник, 7 июня 2022, 14:39

Вооруженные силы Беларуси приступили к занятиям "по боевой готовности", на первом этапе которых военнослужащие 103-й Витебской воздушно-десантной бригады "отрабатывали" переправу через реку Сож, идущую вдоль украинско-белорусской границы.

Источник: государственное белорусское агентство "Белта"

Детали: По данным белорусских военных, на Соже был "отработан" эпизод преодоления водного препятствия в составе усиленного парашютно-десантного батальона. По тактическому замыслу военных, в районе переправы действуют диверсионно-разведывательные группы противника.

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Прямая речь заместитель командира батальона по идеологической работе 103-й бригады Андрея Шкирянова: "Это мероприятие проводится по плану боевой подготовки военнослужащих сил специальных операций. Мы регулярно проводим отработки на любых участках местности. Основная задача – дать практику командирам подразделений и экипажам в подготовке техники к преодолению водного препятствия".

Справочно: Государственная граница между Беларусью и Украиной составляет 1084,2 км, из них 758,3 км на сухопутном участке, 325,9 км на водном участке (реками Днепр, Сож и Припять) и около 120 км по зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

В июне 2013 года вступил в силу договор о госгранице между Украиной и Беларусью. Договор был подписан 12 мая 1997, ратифицирован Верховной Радой Украины 18 июля 1997 года.

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Что предшествовало: По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, Беларусь планирует увеличить численность своей армии чуть ли не вдвое: с 45 тысяч до 80 тысяч.

Напомним: Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что пока украинские аналитики не видят реальных рисков повторного вторжения в Украину с территории Беларуси.

Темы: Беларусьармия
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