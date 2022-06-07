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В Киеве задержан мошенник, который выманивал у волонтеров деньги на бензин

Валентина РоманенкоВторник, 7 июня 2022, 16:18
В Киеве задержан мошенник, который выманивал у волонтеров деньги на бензин

В Голосеевском районе столицы разоблачили мужчину, который обещал помочь волонтерским организациям с закупкой топлива, а вместо этого присвоил их деньги.

Источник: Киевская городская прокуратура, столичная полиция

Детали: По данным следствия, 36-летний житель Полтавщины, временно проживавший в Киеве, в мае 2022 года под предлогом обеспечения и доставки топлива лицам, в том числе занимающимся волонтерской деятельностью, брал у них средства, однако свои обязательства не выполнял и деньги не возвращал.

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При этом злоумышленник обязывался приобрести и доставить пострадавшим горючее по сниженной, вроде бы оптовой, цене в количестве от 100 до 900 литров как дизельного горючего так и бензина.

 

По такой схеме в течение мая 2022 года злоумышленник обманул четырех человек, двое из которых являются волонтерами.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в мошенничестве.

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В настоящее время суд избрал мужчине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Фигуранту грозит до трех лет тюремного заключения.

Устанавливаются другие возможные потерпевшие. Кроме этого, проверяется причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Темы: Киевполицияпрокуратура
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