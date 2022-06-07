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Донецкая область: россияне ранили 5 мирных жителей

Катерина ТищенкоВторник, 7 июня 2022, 21:19
графика из Telegram Кириленко

В Донецкой области в результате действий РФ во вторник ранены 7 мирных жителей.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 7 июня россияне ранили еще 5 мирных жителей Донецкой области: 2 в Очеретино, 2 в Ласточкино и 1 в Николаевке.

Кроме того, в Константиновке зарегистрирован 1 человек, который получил ранения в Луганской области".

Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьвойна
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