Российских десантников, не желающих больше воевать, возвращают с Луганщины в РФ – Генштаб

Генштаб Вооруженных сил Украины заявляет, что российские десантники, которые отказались участвовать в боях в Луганской области, отправляются обратно в Россию.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в сводке на утро 8 июня

Дословно: "Личный состав противника деморализован.

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По имеющейся информации, в подразделениях из состава 106-й и 76-й воздушно-десантных дивизий военнослужащих, которые отказались от дальнейшего участия в боевых действиях, возвращают из Луганской области на территорию РФ".

Этому предшествовало: Американский Институт изучения войны считает, что принудительная мобилизация у т. н. "ДНР" и "ЛНР" (ОРДЛО), а также цензура информации о погибших военнослужащих усиливают напряжение в России.