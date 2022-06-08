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В Госдуме РФ предложили отменить независимость Литвы

"Украинская правда"Среда, 8 июня 2022, 15:37
ФОТО: GETTY IMAGES

Депутат российской Госдумы Евгений Федоров предложил отменить постановление времен СССР о признании независимости Литвы.

Источник: российский пропагандистский сайт "РИА Новости"

Дословно: "Депутат Федоров внес в Госдуму проект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики".

Напомним: Процесс выхода Литвы из СССР был болезненным и сопровождался жертвами среди мирного населения, поскольку советские войска пытались подавить массовое движение к независимости.

В силу обстоятельств, когда после Августовского путча критически обострились внутренние проблемы в самой России, 6 сентября 1991 г. на заседании Госсовета СССР, органа, созданного V внеочередным съездом народных депутатов, под председательством Михаила Горбачева была признана независимость Литвы, Латвии и Эстонии.

Что предшествовало: Литва выступает за самые жесткие санкции ЕС против России, последовательно поддерживает Украину относительно вступления в ЕС, оказывает военную поддержку в противостоянии с Россией. В частности, в конце апреля Украине были переданы тяжелые минометы.

Также Литва предлагала создать военно-морскую коалицию для снятия блокады РФ и экспорта украинского зерна.

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Темы: РосcияЛитва
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