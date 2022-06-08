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В Сумской области россияне провели четыре атаки на пограничные села

Денис КарловскийСреда, 8 июня 2022, 21:17

В течение суток 8 июня российские оккупанты совершили 4 атаки на разные пограничные села на Сумщине из разных типов вооружения.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: После 11 утра россияне совершили около 10 минометных обстрелов Эсманской общины. После обеда из крупнокалиберных пулеметов и минометов обстреливали Хотинскую и Юнаковскую общины.

В Шосткинском районе захватчики обстрелами разрушили помещение Государственной пограничной службы, в котором до войны временно размещали нелегальных мигрантов.

Около 15 часов россияне провели 6 минометных обстрелов по Середино-Будской общине, разрушив хозяйственное здание. Очевидцы тоже слышали пулеметные очереди.

После 16 часов российские самолеты совершили атаку на Краснопольскую общину, ранив 1 человека и уничтожив автомобиль.

Темы: Сумская областьграницаобстрел
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