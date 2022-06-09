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Президент Польши: части немецкого бизнеса безразлично, что происходит с Украиной

"Европейская правда"Четверг, 9 июня 2022, 08:21

Президент Польши раскритиковал немецкий бизнес за стремление продолжать бизнес с Россией, несмотря на ее вторжение в Украину.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild.

"Извините, возможно, некоторые люди в Германии обидятся: части немецкого бизнеса безразлично, что происходит с Украиной, что происходит с Польшей. Говорят: мы хотим делать бизнес, зарабатывать деньги. Вы можете вести бизнес с Россией, мы хотим продавать свою продукцию. Мы хотим покупать дешевый газ и импортировать нефть", - сказал Дуда.

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"Возможно, немецкая экономика не верит, что российская армия смогла бы снова отпраздновать большую победу в Берлине и оккупировать часть Германии. Мы в Польше знаем, что это возможно. И потому для нас нет бизнеса как раньше. И потому мы призываем мир и Европу, чтобы с Россией больше не было обычного бизнеса", – добавил польский президент.

Он прямо не стал критиковать канцлера Олафа Шольца, отказывающегося приехать в Украину, и добавил, что сам будет делать все необходимое для поддержки Украины.

"Мы, как поляки, очень хорошо понимаем ситуацию. О ведении бизнеса с Россией никто не говорит ни слова, поскольку нам снова может угрожать, что российская армия снова будет здесь. То есть смерть, расстрел, отправка в Сибирь. Мы хорошо знаем, что значит" потенциальное вторжение России. Поэтому мы не можем позволить этому зайти так далеко. Мы должны создать такую ​​военную силу в Польше, чтобы мы могли защищаться в случае нападения. Мы все должны строить союзы", – сказал Дуда.

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Напомним, президент Польши в среду начал турне по странам Южной Европы, чтобы убедить их поддержать предоставление статуса кандидата на членство в ЕС для Украины.

Затем глава Польши отправится в Румынию для участия в саммите "Бухарестской девятки".

Темы: ПольшавойнаУкраина
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