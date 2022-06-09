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Британская разведка заметила активизацию усилий РФ в продвижении к югу от Изюма

"Европейская правда"Четверг, 9 июня 2022, 10:05

Британская разведка утверждает, что за последние 48 часов Россия активизировала усилия по продвижению к югу от Изюма.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, сообщает "Европейская правда".

"Бои продолжаются в Северодонецке, но за последние 48 часов Восточная группа войск России также, вероятно, активизировала свои усилия для продвижения к югу от Изюма", - говорится в обзоре.

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Британская разведка напоминает, что продвижение России на Изюмской оси остановилось с апреля после того, как украинские силы хорошо использовали местность, чтобы замедлить продвижение российских сил.

Отмечается, что Россия, вероятно, пыталась восстановить Восточную группу войск после того, как она понесла очень большие потери во время неудачного наступления на Киев, но ее подразделения, вероятно, остаются недостаточными.

"Россия, вероятно, стремится восстановить темпы в этой сфере, чтобы оказывать дальнейшее давление на Северодонецк и создать возможность продвижения поглубже в Донецкую область", - говорится в обзоре.

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Темы: ВеликобританияРосcияразведка
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