США подготовили план обучения украинских военных использованию РСЗО

Вооруженные силы США разработали план подготовки украинских военных к использованию реактивных систем залпового огня.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал армии Марк Милли, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

"Мы должны начать это дело с рациональной и продуманной программы, которая подготовит их к стандарту, при котором они станут эффективными. Не будет пользы просто бросить эту систему в бой. Вы должны быть научены этому, чтобы максимально эффективно использовать оружие как точную систему", – сказал Милли.

По данным издания, на данном этапе предполагается обучение "взвода украинских солдат" американской стороной.

Милли отметил, что Великобритания, которая передаст три системы M270, также будет учить взвод украинских военных.

Он отметил, что россияне "продемонстрировали, что они превосходят украинскую артиллерию по количеству и его дальности" в боях в восточном регионе, что стало основным акцентом в российских операциях.

Соединенные Штаты уже отправили Украине десятки гаубиц M777, способных выпускать снаряды калибра 155 мм на расстоянии примерно до 40 км. Милли сказал, что украинские силы использовали это оружие с большим эффектом, но украинцам нужны "некоторые артиллерийские системы большей дальности", которые могут достигать большего расстояния.

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"У украинцев очень хорошие артиллеристы. Очень хорошие артиллеристы. Они прекрасно владеют артиллерией. Но они использовали системы советских времен, а затем переходили на другие системы", - сказал Милли.

Напомним, 1 июня США раскрыли детали нового пакета военной помощи для Украины на 700 млн долларов, в который впервые вошли ракетные системы HIMARS.

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