Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США подготовили план обучения украинских военных использованию РСЗО

"Европейская правда"Четверг, 9 июня 2022, 11:21

Вооруженные силы США разработали план подготовки украинских военных к использованию реактивных систем залпового огня.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал армии Марк Милли, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

"Мы должны начать это дело с рациональной и продуманной программы, которая подготовит их к стандарту, при котором они станут эффективными. Не будет пользы просто бросить эту систему в бой. Вы должны быть научены этому, чтобы максимально эффективно использовать оружие как точную систему", – сказал Милли.

Реклама:

По данным издания, на данном этапе предполагается обучение "взвода украинских солдат" американской стороной.

Милли отметил, что Великобритания, которая передаст три системы M270, также будет учить взвод украинских военных.

Он отметил, что россияне "продемонстрировали, что они превосходят украинскую артиллерию по количеству и его дальности" в боях в восточном регионе, что стало основным акцентом в российских операциях.

ВИДЕО ДНЯ

Соединенные Штаты уже отправили Украине десятки гаубиц M777, способных выпускать снаряды калибра 155 мм на расстоянии примерно до 40 км. Милли сказал, что украинские силы использовали это оружие с большим эффектом, но украинцам нужны "некоторые артиллерийские системы большей дальности", которые могут достигать большего расстояния.

"У украинцев очень хорошие артиллеристы. Очень хорошие артиллеристы. Они прекрасно владеют артиллерией. Но они использовали системы советских времен, а затем переходили на другие системы", - сказал Милли.

Напомним, 1 июня США раскрыли детали нового пакета военной помощи для Украины на 700 млн долларов, в который впервые вошли ракетные системы HIMARS.

Подробно о новом оружии, реальности ядерного удара и прочем: Что США будут и чего не будут делать в Украине. Объяснение президента Байдена

Темы: СШАоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
США
США арестовали российских активов на более чем $1 млрд за рубежом
СМИ: Уоллес спровоцировал дипломатический скандал с США из-за вертолетов
Коломойский фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра – Лещенко
Последние новости
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
Все новости...
Реклама: