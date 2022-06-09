Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США подготовили план обучения украинских военных использованию РСЗО

"Европейская правда"Четверг, 9 июня 2022, 11:21

Вооруженные силы США разработали план подготовки украинских военных к использованию реактивных систем залпового огня.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал армии Марк Милли, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

"Мы должны начать это дело с рациональной и продуманной программы, которая подготовит их к стандарту, при котором они станут эффективными. Не будет пользы просто бросить эту систему в бой. Вы должны быть научены этому, чтобы максимально эффективно использовать оружие как точную систему", – сказал Милли.

По данным издания, на данном этапе предполагается обучение "взвода украинских солдат" американской стороной.

Милли отметил, что Великобритания, которая передаст три системы M270, также будет учить взвод украинских военных.

Он отметил, что россияне "продемонстрировали, что они превосходят украинскую артиллерию по количеству и его дальности" в боях в восточном регионе, что стало основным акцентом в российских операциях.

Соединенные Штаты уже отправили Украине десятки гаубиц M777, способных выпускать снаряды калибра 155 мм на расстоянии примерно до 40 км. Милли сказал, что украинские силы использовали это оружие с большим эффектом, но украинцам нужны "некоторые артиллерийские системы большей дальности", которые могут достигать большего расстояния.

ВИДЕО ДНЯ

"У украинцев очень хорошие артиллеристы. Очень хорошие артиллеристы. Они прекрасно владеют артиллерией. Но они использовали системы советских времен, а затем переходили на другие системы", - сказал Милли.

Напомним, 1 июня США раскрыли детали нового пакета военной помощи для Украины на 700 млн долларов, в который впервые вошли ракетные системы HIMARS.

Подробно о новом оружии, реальности ядерного удара и прочем: Что США будут и чего не будут делать в Украине. Объяснение президента Байдена

Темы: СШАоружие
Главное сегодня

До 20 тысяч убитых: на Западе назвали новые данные о потерях РФ в Украине

ВИДЕОЭкс-телоохранитель Медведчука "гипнотизировал" его, а кум Путина сделал его нардепом – Bihus.Info

Гайдай: россияне вывезли из Северодонецка бурят, потому что мрут как мухи

Глава МИД Литвы рассказал, как патриарха Кирилла вычеркнули из санкционного списка ЕС

Зеленский ввел санкции против Путина, Пескова и российских чиновников

видеоПутин снова притворился историком: говорит, что вынужден "возвращать территории"

Все новости...
США
Поставки товаров из США в Россию упали до рекордного за 20 лет минимума – СМИ
Американская разведка: Киберугроза со стороны РФ до сих пор реальна, надо быть бдительными
США о войне в Украине: Обеспокоены, хотим дать все необходимое оружие
Последние новости
02:00
"Газпром" и еще десятки российских компаний переедут из ЕС в Турцию – СМИ
01:15
ОК "Юг": Россияне укрепляются и минируют подступы к позициям, но у них нет ресурсов наступать
00:35
Минагрополитики: Следующий урожай в Украине может сократиться на 40%
23:56
ВИДЕОТеневой экономики больше не будет – Зеленский
23:35
Зеленский поговорил по телефону с Макроном: обсудили путь Украины в ЕС
23:24
Подоляк: Каждый день погибает 100-200 украинских защитников
23:00
НБУ "напечатал" еще 70 миллиардов для бюджета
22:54
фотоУмер иллюстратор "Перца" и "Тореадоров из Васюковки" Анатолий Василенко
22:45
В НАТО подтверждают, что пригласят Зеленского на саммит в Мадриде
22:42
В Варшаве больше не будет центра польско-российского понимания
Все новости...