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Европарламент призвал изменить процедуру ЕС по введению санкций

"Европейская правда"Четверг, 9 июня 2022, 16:38

В четверг Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Европейский совет согласиться начать процесс пересмотра договоров ЕС, в том числе, чтобы изменить процедуру принятия решений по санкциям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

В частности, парламент призвал глав государств и правительств созвать конвенцию для пересмотра договоров. Среди предложений для рассмотрения – отмена права вето при принятии санкционных решений в ЕС.

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"На фоне множества текущих и недавних кризисов депутаты Европарламента использовали свою прерогативу, чтобы призвать к изменению договоров: для реформирования процедур голосования в Раде для повышения дееспособности Европейского Союза, включая переход от единодушия к голосованию квалифицированным большинством в таких сферах, как санкции... и в чрезвычайных ситуациях", - говорится в решении.

Согласно правилам ЕС, некоторые решения, например, по вопросам налогообложения или внешней политики, для одобрения требуют единодушия государств-членов. Эта система означает, что одна страна может использовать свое вето для блокирования, задержки или смягчения европейских позиций.

В прошлом уже звучали призывы к реформированию этой системы, в частности со стороны Германии.

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Среди государств, регулярно использующих свое право вето – Венгрия. Будапешт, в частности, несколько недель блокировал принятие шестого санкционного пакета против России с нефтяным эмбарго, пока не добился выгодных для себя исключений.

Венгрия также заблокировала включение российского патриарха Кирилла в шестой санкционный пакет.

Темы: ЕСсанкции
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