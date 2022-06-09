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Глава МИД Литвы рассказал, как патриарха Кирилла вычеркнули из санкционного списка ЕС

"Европейская правда"Четверг, 9 июня 2022, 18:54

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что будет добиваться включения главы Русской православной церкви патриарха Кирилла в новый санкционный пакет ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Есть четкий пакет доказательств того, что патриарх Кирилл причастен и был привлечен. Потому что без доказательств его даже не вносили туда. Это одобрили послы всех 27 государств и, что самое интересное, лидеры 27 государств", - заявил Ландсбергис на встрече с журналистами в четверг.

Он добавил, что решение о введении санкций против Кирилла было согласовано политически, но его отменили на "финальном этапе".

"Не знаю, по каким причинам (был исключен Кирилл), ответить не могу. Но это позволяет говорить о том, что у нас есть правовая основа, практически был политический консенсус, поэтому мы можем попытаться поискать заново", – считает глава литовского МИД.

Ландсбергис добавил, что в седьмом пакете санкций Литва хотела видеть патриарха Кирилла, а также ограничения на закупку российского газа. Он, однако, добавил, что последнюю меру не поддерживают основные члены ЕС, зависящие от российских энергоносителей.

Как сообщалось, Евросоюз не включил патриарха Московского Кирилла (Владимира Гундяева) в список лиц, на которых расширили санкции за войну РФ против Украины в рамках шестого пакета, утвержденного в начале июня.

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По информации западных СМИ, еще на этапе обсуждения санкционного пакета стало известно, что Владимира Гундяева сначала включили в список, но в конце концов изъяли из-за позиции премьера Венгрии Виктора Орбана.

Орбан открыто заявлял, что не поддерживает введение санкций против главы Русской православной церкви, поскольку "это поставит под угрозу религиозную свободу".

Темы: КириллсанкцииЕС
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