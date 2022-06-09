Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава МИД Литвы рассказал, как патриарха Кирилла вычеркнули из санкционного списка ЕС

"Европейская правда"Четверг, 9 июня 2022, 18:54

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что будет добиваться включения главы Русской православной церкви патриарха Кирилла в новый санкционный пакет ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Есть четкий пакет доказательств того, что патриарх Кирилл причастен и был привлечен. Потому что без доказательств его даже не вносили туда. Это одобрили послы всех 27 государств и, что самое интересное, лидеры 27 государств", - заявил Ландсбергис на встрече с журналистами в четверг.

Реклама:

Он добавил, что решение о введении санкций против Кирилла было согласовано политически, но его отменили на "финальном этапе".

"Не знаю, по каким причинам (был исключен Кирилл), ответить не могу. Но это позволяет говорить о том, что у нас есть правовая основа, практически был политический консенсус, поэтому мы можем попытаться поискать заново", – считает глава литовского МИД.

Ландсбергис добавил, что в седьмом пакете санкций Литва хотела видеть патриарха Кирилла, а также ограничения на закупку российского газа. Он, однако, добавил, что последнюю меру не поддерживают основные члены ЕС, зависящие от российских энергоносителей.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, Евросоюз не включил патриарха Московского Кирилла (Владимира Гундяева) в список лиц, на которых расширили санкции за войну РФ против Украины в рамках шестого пакета, утвержденного в начале июня.

По информации западных СМИ, еще на этапе обсуждения санкционного пакета стало известно, что Владимира Гундяева сначала включили в список, но в конце концов изъяли из-за позиции премьера Венгрии Виктора Орбана.

Орбан открыто заявлял, что не поддерживает введение санкций против главы Русской православной церкви, поскольку "это поставит под угрозу религиозную свободу".

Темы: КириллсанкцииЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Кирилл
СМИ: Машина Кирилла попала в ДТП в Москве. Пропаганда отрицает
Варфоломей обвинил РПЦ в преступлениях войны в Украине
Из-за Лавры Кирилл написал жалобы Папе и другим христианам
Последние новости
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
Все новости...
Реклама: