Глава МИД Литвы рассказал, как патриарха Кирилла вычеркнули из санкционного списка ЕС

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что будет добиваться включения главы Русской православной церкви патриарха Кирилла в новый санкционный пакет ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Есть четкий пакет доказательств того, что патриарх Кирилл причастен и был привлечен. Потому что без доказательств его даже не вносили туда. Это одобрили послы всех 27 государств и, что самое интересное, лидеры 27 государств", - заявил Ландсбергис на встрече с журналистами в четверг.

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Он добавил, что решение о введении санкций против Кирилла было согласовано политически, но его отменили на "финальном этапе".

"Не знаю, по каким причинам (был исключен Кирилл), ответить не могу. Но это позволяет говорить о том, что у нас есть правовая основа, практически был политический консенсус, поэтому мы можем попытаться поискать заново", – считает глава литовского МИД.

Ландсбергис добавил, что в седьмом пакете санкций Литва хотела видеть патриарха Кирилла, а также ограничения на закупку российского газа. Он, однако, добавил, что последнюю меру не поддерживают основные члены ЕС, зависящие от российских энергоносителей.

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Как сообщалось, Евросоюз не включил патриарха Московского Кирилла (Владимира Гундяева) в список лиц, на которых расширили санкции за войну РФ против Украины в рамках шестого пакета, утвержденного в начале июня.

По информации западных СМИ, еще на этапе обсуждения санкционного пакета стало известно, что Владимира Гундяева сначала включили в список, но в конце концов изъяли из-за позиции премьера Венгрии Виктора Орбана.

Орбан открыто заявлял, что не поддерживает введение санкций против главы Русской православной церкви, поскольку "это поставит под угрозу религиозную свободу".