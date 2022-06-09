Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер Черногории готов приехать в Киев и позовет с собой других лидеров Западных Балкан

"Европейская правда"Четверг, 9 июня 2022, 19:11

Премьер-министр Черногории Дритан Абазович в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил готовность посетить Киев.

Об этом по итогам разговора сообщает черногорская телерадиокомпания RTCG, пишет "Европейская правда".

"Надеемся, что Украина получит статус кандидата на вступление в ЕС, а Черногория как лидер переговорного процесса готова предоставить необходимую экспертную и политическую помощь", - сказал в телефонном разговоре премьер-министр Черногории Дритан Абазович Зеленскому.

Зеленский пригласил Абазовича как можно скорее посетить Киев. В ответ черногорский премьер выразил готовность к визиту и отметил, что предложит другим лидерам стран Западных Балкан, чтобы все вместе уехали в Украину, чтобы выразить поддержку.

Абазович также отметил, что Черногория осудила агрессию Российской Федерации против Украины и изначально открыто поддерживала независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины.

Владимир Зеленский в своем Twitter рассказал, что речь шла о прогрессе двух стран на пути к членству в ЕС.

"Благодарен за полную поддержку Украины как в этом вопросе, так и в вопросе санкций. Обозначили планы на будущее по двустороннему и региональному сотрудничеству", - написал Владимир Зеленский.

ВИДЕО ДНЯ

Черногория, небольшая балканская страна, в 2017 году бросила вызов протесту России по поводу ее вступления в НАТО и присоединилась к Альянсу.

Черногория также считается следующей в очереди среди балканских государств на вступление в ЕС.

На днях Черногория закрыла воздушное пространство для российского самолета, на котором глава МИД РФ Сергей Лавров должен был прибыть в Сербию.

Темы: Черногория
Главное сегодня

До 20 тысяч убитых: на Западе назвали новые данные о потерях РФ в Украине

ВИДЕОЭкс-телоохранитель Медведчука "гипнотизировал" его, а кум Путина сделал его нардепом – Bihus.Info

Гайдай: россияне вывезли из Северодонецка бурят, потому что мрут как мухи

Глава МИД Литвы рассказал, как патриарха Кирилла вычеркнули из санкционного списка ЕС

Зеленский ввел санкции против Путина, Пескова и российских чиновников

видеоПутин снова притворился историком: говорит, что вынужден "возвращать территории"

Все новости...
Черногория
Черногория обещает присоединиться ко всем санкциям ЕС против России
Черногория получила прозападное правительство
Черногория объявила о введении санкций против России
Последние новости
02:32
Донецкая область: За сутки россияне убили троих гражданских
02:00
"Газпром" и еще десятки российских компаний переедут из ЕС в Турцию – СМИ
01:15
ОК "Юг": Россияне укрепляются и минируют подступы к позициям, но у них нет ресурсов наступать
00:35
Минагрополитики: Следующий урожай в Украине может сократиться на 40%
23:56
ВИДЕОТеневой экономики больше не будет – Зеленский
23:35
Зеленский поговорил по телефону с Макроном: обсудили путь Украины в ЕС
23:24
Подоляк: Каждый день погибает 100-200 украинских защитников
23:00
НБУ "напечатал" еще 70 миллиардов для бюджета
22:54
фотоУмер иллюстратор "Перца" и "Тореадоров из Васюковки" Анатолий Василенко
22:45
В НАТО подтверждают, что пригласят Зеленского на саммит в Мадриде
Все новости...