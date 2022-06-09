Премьер Черногории готов приехать в Киев и позовет с собой других лидеров Западных Балкан

Премьер-министр Черногории Дритан Абазович в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил готовность посетить Киев.

Об этом по итогам разговора сообщает черногорская телерадиокомпания RTCG, пишет "Европейская правда".

"Надеемся, что Украина получит статус кандидата на вступление в ЕС, а Черногория как лидер переговорного процесса готова предоставить необходимую экспертную и политическую помощь", - сказал в телефонном разговоре премьер-министр Черногории Дритан Абазович Зеленскому.

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Зеленский пригласил Абазовича как можно скорее посетить Киев. В ответ черногорский премьер выразил готовность к визиту и отметил, что предложит другим лидерам стран Западных Балкан, чтобы все вместе уехали в Украину, чтобы выразить поддержку.

Абазович также отметил, что Черногория осудила агрессию Российской Федерации против Украины и изначально открыто поддерживала независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины.

Владимир Зеленский в своем Twitter рассказал, что речь шла о прогрессе двух стран на пути к членству в ЕС.

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"Благодарен за полную поддержку Украины как в этом вопросе, так и в вопросе санкций. Обозначили планы на будущее по двустороннему и региональному сотрудничеству", - написал Владимир Зеленский.

Поговорили з Прем’єр-міністром Чорногорії @DritanAbazovic про прогрес наших країн на шляху до #ЄС. Вдячний за повну підтримку України як у цьому питанні, так і в питанні санкцій. Окреслили плани на майбутнє щодо двосторонньої та регіональної співпраці. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 9, 2022

Черногория, небольшая балканская страна, в 2017 году бросила вызов протесту России по поводу ее вступления в НАТО и присоединилась к Альянсу.

Черногория также считается следующей в очереди среди балканских государств на вступление в ЕС.

На днях Черногория закрыла воздушное пространство для российского самолета, на котором глава МИД РФ Сергей Лавров должен был прибыть в Сербию.