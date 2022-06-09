Прем’єр Чорногорії готовий приїхати в Київ і покличе з собою інших лідерів Західних Балкан

Прем’єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським висловив готовність відвідати Київ.

Про це за підсумками розмови повідомляє чорногорська телерадіокомпанія RTCG, пише "Європейська правда".

"Сподіваємося, що Україна отримає статус кандидата на вступ до ЄС, а Чорногорія, як лідер переговорного процесу, готова надати необхідну експертну та політичну допомогу", – сказав у телефонній розмові прем’єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович Зеленському.

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Зеленський запросив Абазовича якомога швидше відвідати Київ. У відповідь чорногорський прем’єр висловив готовність до візиту і зазначив, що запропонує іншим лідерам країн Західних Балкан, щоб усі разом поїхали в Україну, аби висловити підтримку.

Абазович також зазначив, що Чорногорія засудила агресію Російської Федерації проти України і з самого початку відкрито підтримувала незалежність, територіальну цілісність і суверенітет України.

Володимир Зеленський у своєму Twitter розповів, що у розмові йшлося про прогрес двох країн на шляху до членства в ЄС.

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"Вдячний за повну підтримку України як у цьому питанні, так і в питанні санкцій. Окреслили плани на майбутнє щодо двосторонньої та регіональної співпраці", - написав Володимир Зеленський.

Поговорили з Прем’єр-міністром Чорногорії @DritanAbazovic про прогрес наших країн на шляху до #ЄС. Вдячний за повну підтримку України як у цьому питанні, так і в питанні санкцій. Окреслили плани на майбутнє щодо двосторонньої та регіональної співпраці. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 9, 2022

Чорногорія, невелика балканська країна, в 2017 році кинула виклик протесту Росії щодо її вступу в НАТО і приєдналась до Альянсу.

Чорногорія також вважається наступною в черзі серед балканських країн на вступ в ЄС.

Днями Чорногорія закрила повітряний простір для російського літака, яким глава МЗС РФ Сергєй Лавров мав прибути до Сербії.