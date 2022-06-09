Россияне имели частичный успех около двух сел на Донбассе – сводка Генштаба ВСУ

Российские оккупационные войска имели частичный успех при наступлении в направлениях Камышевахи и Роты.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 9 июня

Дословно: "Враг имеет частичный успех в направлениях на населенные пункты Камышеваха и Роты.

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На северо-западной окраине населенного пункта Тошковка украинские воины успешно отразили вражеский штурм.

На Славянском направлении враг активных действий не предпринимал, пытается закрепиться на достигнутых рубежах. Основные усилия противник сосредотачивается на пополнении запасов и перегруппировке подразделений. Совершал артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения.

В районе населенного пункта Долина артиллерийские подразделения Сил обороны нанесли огневое поражение по скоплению личного состава и военной техники врага. Утраты противника уточняются.

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На Северодонецком направлении оккупанты силами мотострелковых подразделений при поддержке артиллерии вели штурмовые действия в городе Северодонецк, успеха не имеют, боевые действия продолжаются".

Детали: На Бахмутском направлении российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску. Вблизи Нагорного оккупанты проводили воздушную разведку, чтобы выявить маршруты выдвижения и слабые места в линии обороны украинских подразделений. В частности, вражеские беспилотные летательные аппараты фиксировали в небе над Краматорском и Покровском.

В Николаевской и Херсонской областях российские оккупационные войска проводят усиление оборонных рубежей, под прикрытием огня реактивных систем залпового огня и артиллерии.

Севернее Харькова россияне продолжают оказывать огненное влияние на подразделения украинских защитников.

В Черниговской и Сумской области продолжаются обстрелы приграничных районов из минометов и стрелкового оружия со стороны России. Также оккупанты проводят разведку беспилотниками.

На Лиманском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях без существенных изменений.

Украинская военная разведка фиксирует, что на северных границах Украины и Беларуси продолжают находиться подразделения белорусской армии. На ротационной основе белорусские военнослужащие продолжают выполнять задачи по прикрытию участков границы в Брестской и Гомельской областях.

Местных жителей не пускают в леса в приграничных районах, чтобы не допустить выявления местоположения белорусской военной техники и личного состава.

Продолжаются мероприятия по вербовке добровольцев в так называемое "народное ополчение" Беларуси. Местных жителей зовут в военные комиссариаты, где их убеждают в необходимости создания указанных формирований.

Что было раньше: По состоянию на утро 9 июня, российские оккупанты потеряли 31 700 военных, почти 1 400 танков, более 3 400 боевых бронированных машин и более 560 беспилотников.