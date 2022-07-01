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Зеленский выступил на австрийском фестивале цифровых технологий

Роман ПетренкоПятница, 1 июля 2022, 10:46
Зеленский выступил на австрийском фестивале цифровых технологий
скриншот

Президент Владимир Зеленский выступил с речью на фестивале цифровых технологий и медиа 4Gamechangers в Вене, где присутствовали канцлер и президент страны.

Источник: выступление Зеленского

Прямая речь Зеленского: Россия заблокировала Черное море – это не секрет, и у нее в заложниках теперь миллионы людей, обычных людей в Африке, Азии, Европе. Мы все в заложниках. Вы – у нее в заложниках.

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Ибо если не снять эту угрозу голода, если не разблокировать Черное море немедленно, то результатом продовольственного кризиса будет такое миграционное цунами, которое достигнет и вас, хотя Австрия находится все же далеко от моря".

Детали: Президент подчеркнул, что одно государство делает для мира много горя - Россия вооружилась пропагандой, теориями заговора, воюет в киберпространстве.

Зеленский уверен, что то, что одно государство может так ломать Европу, должно измениться. Он отметил важность для региона избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

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Украинский лидер отмечает, что Европа должна победить в этой войне, чтобы ненавистники демократии со всего мира убедились, что демократия может себя защитить.

Темы: Зеленскийвойна
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