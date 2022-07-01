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Зеленский выступил на австрийском фестивале цифровых технологий

Роман ПетренкоПятница, 1 июля 2022, 10:46
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Президент Владимир Зеленский выступил с речью на фестивале цифровых технологий и медиа 4Gamechangers в Вене, где присутствовали канцлер и президент страны.

Источник: выступление Зеленского

Прямая речь Зеленского: Россия заблокировала Черное море – это не секрет, и у нее в заложниках теперь миллионы людей, обычных людей в Африке, Азии, Европе. Мы все в заложниках. Вы – у нее в заложниках.

Ибо если не снять эту угрозу голода, если не разблокировать Черное море немедленно, то результатом продовольственного кризиса будет такое миграционное цунами, которое достигнет и вас, хотя Австрия находится все же далеко от моря".

Детали: Президент подчеркнул, что одно государство делает для мира много горя - Россия вооружилась пропагандой, теориями заговора, воюет в киберпространстве.

Зеленский уверен, что то, что одно государство может так ломать Европу, должно измениться. Он отметил важность для региона избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

Украинский лидер отмечает, что Европа должна победить в этой войне, чтобы ненавистники демократии со всего мира убедились, что демократия может себя защитить.

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Темы: Зеленскийвойна
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