В НАТО пока не видят военной угрозы для Молдовы со стороны РФ

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоане отметил, что у России пока нет достаточных сил для того, чтобы представлять военную угрозу Молдове.

Как сообщает Newsmaker, об этом он сказал в интервью Moldova 1, пишет "Европейская правда".

"Сейчас у Молдовы нет причин беспокоиться. У России нет для этого военных ресурсов. Но элементы давления, дестабилизации, заявления и угрозы после хороших новостей из Брюсселя, безусловно, в поле нашего внимания", - отметил он.

Напомним, на днях заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Молдове, что ответные меры Кремля на присоединение Кишинева к антироссийским санкциям не "заставят себя ждать" и намекнул, что Россия готова "защищать своих граждан" в Приднестровье.

С конца апреля в непризнанном Приднестровье действовал самый высокий уровень террористической угрозы из-за серии терактов без жертв, в которых в регионе обвиняли Украину или Молдову. В конце мая уровень снизили до "желтого". Одна "диверсия" была и в июне.