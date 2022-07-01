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Зеленский налаживает связи с Латинской Америкой

Катерина ТищенкоПятница, 1 июля 2022, 21:17
Зеленский налаживает связи с Латинской Америкой
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с президентами Аргентины Альберто Фернандесом и Чили Габриэлем Боричем.

Источник: Зеленский в Twitter

Дословно Зеленский: "Продолжаю налаживать связи с важным регионом – Латинской Америкой. Побеседовал с президентом Аргентины Альберто Фернандесом, поблагодарил за гуманитарную помощь, осуждение российской агрессии и приостановление членства РФ в Совете ООН по правам человека".

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Детали: Также Зеленский сообщил, что рад установить контакт с новоизбранным президентом Чили Габриэлем Боричем.

"Поблагодарил за поддержку ООН, гуманитарную помощь для Украины. Обсудили возможность привлечения чилийских специалистов к разминированию украинских территорий", – сообщил он.

Темы: ЗеленскийАргентина
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