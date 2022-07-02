Британская разведка объяснила, почему РФ использует противокорабельные ракеты для наземных целей

Последствия российских ударов по жилым домам в Украине. Фото ГСЧС

Британская разведка считает, что РФ использует старые противокорабельные ракеты во время наземных атак из-за вероятного сокращения запасов более точного оружия.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

"Россия продолжает использовать противокорабельные ракеты воздушного базирования в их вторичной роли при наземных атаках, вероятно, из-за сокращения запасов более точного современного оружия", – говорится в обзоре.

Как отмечается, анализ записей с камер видеонаблюдения показывает, что ракета, попавшая в ТЦ Кременчуга 27 июня 2022 года, предположительно была Х-32. Это модернизированная версия ракеты советских времен Х-22.

По словам британской разведки, хотя у Х-32 есть несколько улучшенных характеристик по сравнению с Х-22, она все еще не оптимизирована для точного поражения наземных целей, особенно в городских условиях.

"Это значительно увеличивает вероятность сопутствующего ущерба при нацеливании на застроенные территории", – говорится в обзоре.

По данным разведки, удары 30 июня 2022 года по Одесской области, вероятно, были нанесены ракетами Х-22.

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"Это оружие еще менее точно и непригодно для высокоточных ударов и почти наверняка неоднократно приводило к жертвам среди гражданского населения на протяжении последних недель", – отмечается в обзоре.

Британская разведка также констатирует, что российские войска продолжают достигать незначительного продвижения вокруг Лисичанска, в районе продолжаются авиаудары и артиллерийские удары, а украинские войска, вероятно, продолжают блокировать российские силы на юго-восточной окраине Лисичанска.