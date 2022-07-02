Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Британская разведка объяснила, почему РФ использует противокорабельные ракеты для наземных целей

"Европейская правда"Суббота, 2 июля 2022, 09:57
Последствия российских ударов по жилым домам в Украине. Фото ГСЧС

Британская разведка считает, что РФ использует старые противокорабельные ракеты во время наземных атак из-за вероятного сокращения запасов более точного оружия.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

"Россия продолжает использовать противокорабельные ракеты воздушного базирования в их вторичной роли при наземных атаках, вероятно, из-за сокращения запасов более точного современного оружия", – говорится в обзоре.

Как отмечается, анализ записей с камер видеонаблюдения показывает, что ракета, попавшая в ТЦ Кременчуга 27 июня 2022 года, предположительно была Х-32. Это модернизированная версия ракеты советских времен Х-22.

По словам британской разведки, хотя у Х-32 есть несколько улучшенных характеристик по сравнению с Х-22, она все еще не оптимизирована для точного поражения наземных целей, особенно в городских условиях.

"Это значительно увеличивает вероятность сопутствующего ущерба при нацеливании на застроенные территории", – говорится в обзоре.

По данным разведки, удары 30 июня 2022 года по Одесской области, вероятно, были нанесены ракетами Х-22.

ВИДЕО ДНЯ

"Это оружие еще менее точно и непригодно для высокоточных ударов и почти наверняка неоднократно приводило к жертвам среди гражданского населения на протяжении последних недель", – отмечается в обзоре.

Британская разведка также констатирует, что российские войска продолжают достигать незначительного продвижения вокруг Лисичанска, в районе продолжаются авиаудары и артиллерийские удары, а украинские войска, вероятно, продолжают блокировать российские силы на юго-восточной окраине Лисичанска.

Темы: РосcияразведкаВеликобритания
Главное сегодня

Зеленский рассказал, что нужно для восстановления Украины

видеоРаненый пограничник об отношении оккупантов: На защитников "Азовстали" смотрели как на воинов

Лукашенко обвинил Украину в обстреле Беларуси и приказал "взять под прицел" столицы противников

ВСУ отбили наступление под Новомихайловкой и заставили врага покинуть Ивановку - сводка Генштаба

фотоЛьвов готовится к возможному нападению со стороны Беларуси

Мэра Чернигова снова не выпустили за границу

Все новости...
Росcия
Россияне угрожают ударом по Дворцу детского творчества в Запорожье
Глава МИД Латвии потроллил Захарову через украинский борщ
Число погибших от рук россиян детей снова возросло – уже 344
Последние новости
00:48
Украинская авиация отработала по всему фронту: уничтожены 2 склада и 30 единиц техники РФ
23:53
В ОП намекнули мэру Чернигова, что город обойдется и без него
23:37
Байден направил Конгрессу письма о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
23:30
Президент просит в тылу не забывать о войне: Жестокость нарастает
23:12
Зеленский рассказал, что нужно для восстановления Украины
23:01
видеоРаненый пограничник об отношении оккупантов: На защитников "Азовстали" смотрели как на воинов
22:34
Харьковщина: в Дергачах россияне ранили гражданского
21:56
В российском плену находятся 8 представителей местных властей
21:37
Утренний обстрел Николаева: РФ выпустила 12 ракет, есть разрушения
21:06
Психотерапевт назвала причины разводов в войну
Все новости...