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Днепропетровщина: россияне обстреляли Павлоград

Катерина ТищенкоСуббота, 2 июля 2022, 20:29
Днепропетровщина: россияне обстреляли Павлоград
Павлоград Днепропетровской области

Российские войска обстреляли город Павлоград Днепропетровской области.

Источник: Павлоградский городской совет в Telegram, ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Дословно: "В Павлограде "прилет". Работают соответствующие службы".

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Детали: В горсовете попросили жителей не выкладывать в интернет фото и видео взрыва.

Позже ГУ ГСЧС в Днепропетровской области сообщило о масштабном пожаре на промышленном предприятии в Павлограде.

"Спасатели уже потушили пожар. Сражались с огнем почти 2 часа. Никто из людей не пострадал. Сейчас на месте работает комиссия – специалисты выясняют причины возгорания", – говорится в сообщении.

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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