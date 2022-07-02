Днепропетровщина: россияне обстреляли Павлоград
Суббота, 2 июля 2022, 20:29
Российские войска обстреляли город Павлоград Днепропетровской области.
Источник: Павлоградский городской совет в Telegram, ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Дословно: "В Павлограде "прилет". Работают соответствующие службы".
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Детали: В горсовете попросили жителей не выкладывать в интернет фото и видео взрыва.
Позже ГУ ГСЧС в Днепропетровской области сообщило о масштабном пожаре на промышленном предприятии в Павлограде.
"Спасатели уже потушили пожар. Сражались с огнем почти 2 часа. Никто из людей не пострадал. Сейчас на месте работает комиссия – специалисты выясняют причины возгорания", – говорится в сообщении.
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