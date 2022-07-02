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Зеленский рассказал, что нужно для восстановления Украины

Катерина ТищенкоСуббота, 2 июля 2022, 23:12
Зеленский рассказал, что нужно для восстановления Украины
Владимир Зеленский, фото ОП

Для восстановления украинских территорий после российской агрессии потребуются колоссальные инвестиции, и это возможность показать себя для других государств и компаний.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Детали: Зеленский напомнил, что в понедельник в Лугано в Швейцарии состоится специальная конференция по восстановлению Украины, на которой Украина представит свой план.

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Прямая речь: "Нужно не просто восстановить все, что разрушили оккупанты, а создать новую основу для нашей жизни – безопасную, современную, удобную, безбарьерную.

Для этого нужны колоссальные инвестиции, миллиарды, новые технологии, передовой опыт, новые институты, конечно, реформы. Уже в понедельник Украина представит Лугано национальный взгляд, как все это реализовать.

Это самый большой экономический проект в Европе нашего времени и чрезвычайные возможности показать себя для каждого государства, для каждой компании, которую мы пригласим работать в Украину".

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Больше деталей: Зеленский сообщил, что территория 10 областей пострадала от боевых действий после 24 февраля. За это время удалось освободить 1027 городов и поселков. Еще 2610 пока находится под российской оккупацией, и большинство из них нуждаются в восстановлении.

"Сотни из них российская армия полностью разрушила, их фактически нужно строить заново. Но, кроме этого, десятки городов в других областях Украины подверглись ракетным ударам. Сотни предприятий уничтожены. Среди них есть и сложные, очень опасные производства", – констатировал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина уже начала восстанавливать нормальную жизнь на освобожденных территориях, но "реализовать такой масштабный проект по всей стране, дать новые стандарты безопасности, прежде всего, новое качество жизни можно только привлекая международные возможности".

Что предшествовало: Как писала УП, антикризисный план для Украины, над которым работает Национальный совет восстановления, может предусматривать переформатирование правительства и сокращение количества министерств с 20 до 12-ти.

Первая публичная презентация этого украинского "плана Маршалла" планируется на инвестконференции в швейцарском Лугано 4 июля.

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Темы: Зеленскиймеждународная общественностьстроительство
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