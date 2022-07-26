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Дебаты претендентов на должность Джонсона прервали: ведущая потеряла сознание в студии

"Европейская правда"Вторник, 26 июля 2022, 22:22

Очередной раунд дебатов между претендентами на пост лидера Консервативной партии – Лиз Трасс и Риши Сунаком – во вторник прервали, поскольку ведущая Кейт Маккен внезапно потеряла сознание в прямом эфире.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Инцидент произошел во время вопросов аудитории. В то время как Лиз Трасс отвечала на вопрос, станет ли ей духа встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, за кадром раздался звук падения чего-то великого.

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После этого глава Форин-офиса сбросила руки со словами "О Боже", а трансляция дебатов была прекращена. Спустя время телеканал возобновил вещание, но уже в другой студии, где ведущий объявил, что дебаты завершены досрочно.

"Все хорошо, поэтому это хорошая новость. Риши Сунак и Лиз Трасс все еще в студии, говорят со зрителями и отвечают на их вопросы", – сказали в студии и добавили, что ведущая дебатов Кейт Маккен потеряла сознание, и врачи посоветовали не продолжать эфир.

В этот раз дебаты организовывал телеканал Talk TV и таблоид The ​​Sun. Вместе с ведущей Talk TV их должен был вести редактор политического отдела The Sun Гарри Коль, но накануне он сдал положительный тест на коронавирус.

Напомним, во время предыдущих дебатов, организованных вещателем BBC, претенденты на должность премьер-министра Британии Риши Сунак и Лиз Трасс поспорили из-за своих видений будущего британской экономики и не удержались от взаимных нападок.

Подробнее о том, кто может стать преемником Джонсона и повлияет ли смена премьера на поддержку Украины, читайте в статье: После Джонсона: кто станет новым премьером Великобритании.

Смотрите также видео ЕвроПравды: Отставка Бориса Джонсона: последствия для Украины. Кто его заменит? Что это изменит?

Темы: Борис Джонсон
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