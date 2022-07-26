Дебаты претендентов на должность Джонсона прервали: ведущая потеряла сознание в студии

Очередной раунд дебатов между претендентами на пост лидера Консервативной партии – Лиз Трасс и Риши Сунаком – во вторник прервали, поскольку ведущая Кейт Маккен внезапно потеряла сознание в прямом эфире.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Инцидент произошел во время вопросов аудитории. В то время как Лиз Трасс отвечала на вопрос, станет ли ей духа встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, за кадром раздался звук падения чего-то великого.

После этого глава Форин-офиса сбросила руки со словами "О Боже", а трансляция дебатов была прекращена. Спустя время телеканал возобновил вещание, но уже в другой студии, где ведущий объявил, что дебаты завершены досрочно.

"Все хорошо, поэтому это хорошая новость. Риши Сунак и Лиз Трасс все еще в студии, говорят со зрителями и отвечают на их вопросы", – сказали в студии и добавили, что ведущая дебатов Кейт Маккен потеряла сознание, и врачи посоветовали не продолжать эфир.

Christ. Take a look at Liz Truss’ face after an incident happens live on the @TalkTV Tory leader debate. A huge crashing noise and a look of horror. Hope everyone is ok!! Slightly harrowing. #Liz4Leader #RishiSunak #talktv pic.twitter.com/fLfcTFzIis — GottaBigMouth😂👏 (@GottaBigMouth) July 26, 2022

В этот раз дебаты организовывал телеканал Talk TV и таблоид The ​​Sun. Вместе с ведущей Talk TV их должен был вести редактор политического отдела The Sun Гарри Коль, но накануне он сдал положительный тест на коронавирус.

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Напомним, во время предыдущих дебатов, организованных вещателем BBC, претенденты на должность премьер-министра Британии Риши Сунак и Лиз Трасс поспорили из-за своих видений будущего британской экономики и не удержались от взаимных нападок.

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