Дебаты претендентов на должность Джонсона прервали: ведущая потеряла сознание в студии

Очередной раунд дебатов между претендентами на пост лидера Консервативной партии – Лиз Трасс и Риши Сунаком – во вторник прервали, поскольку ведущая Кейт Маккен внезапно потеряла сознание в прямом эфире.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Инцидент произошел во время вопросов аудитории. В то время как Лиз Трасс отвечала на вопрос, станет ли ей духа встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, за кадром раздался звук падения чего-то великого.

После этого глава Форин-офиса сбросила руки со словами "О Боже", а трансляция дебатов была прекращена. Спустя время телеканал возобновил вещание, но уже в другой студии, где ведущий объявил, что дебаты завершены досрочно.

"Все хорошо, поэтому это хорошая новость. Риши Сунак и Лиз Трасс все еще в студии, говорят со зрителями и отвечают на их вопросы", – сказали в студии и добавили, что ведущая дебатов Кейт Маккен потеряла сознание, и врачи посоветовали не продолжать эфир.

Christ. Take a look at Liz Truss’ face after an incident happens live on the @TalkTV Tory leader debate. A huge crashing noise and a look of horror. Hope everyone is ok!! Slightly harrowing. #Liz4Leader #RishiSunak #talktv pic.twitter.com/fLfcTFzIis