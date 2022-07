Дебати претендентів на посаду Джонсона перервали: ведуча знепритомніла в студії

Черговий раунд дебатів між претендентами на посаду лідера Консервативної партії – Ліз Трасс і Ріші Сунаком – у вівторок перервали, оскільки ведуча Кейт Маккен раптово знепритомніла в прямому етері.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Інцидент стався під час запитань з боку аудиторії. Тоді як Ліз Трасс відповідала на питання, чи стане їй духу зустрітися з президентом РФ Владіміром Путіним, за кадром пролунав звук падіння чогось великого.

Після цього глава Форин-офісу скинула руки зі словами "О Боже", а трансляція дебатів була припинена. Через деякий час телеканал відновив мовлення, але вже в іншій студії, де ведучий оголосив, що дебати завершені достроково.

"Усе добре, тож це гарна новина. Ріші Сунак і Ліз Трасс усе ще в студії, говорять із глядачами й відповідають на їхні запитання", – сказали в студії й додали, що ведуча дебатів Кейт Маккен знепритомніла, й лікарі порадили не продовжувати етер.

Christ. Take a look at Liz Truss’ face after an incident happens live on the @TalkTV Tory leader debate. A huge crashing noise and a look of horror. Hope everyone is ok!! Slightly harrowing. #Liz4Leader #RishiSunak #talktv pic.twitter.com/fLfcTFzIis