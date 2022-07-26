Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Дебати претендентів на посаду Джонсона перервали: ведуча знепритомніла в студії

"Європейська правда"Вівторок, 26 липня 2022, 22:22

Черговий раунд дебатів між претендентами на посаду лідера Консервативної партії – Ліз Трасс і Ріші Сунаком – у вівторок перервали, оскільки ведуча Кейт Маккен раптово знепритомніла в прямому етері.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Інцидент стався під час запитань з боку аудиторії. Тоді як Ліз Трасс відповідала на питання, чи стане їй духу зустрітися з президентом РФ Владіміром Путіним, за кадром пролунав звук падіння чогось великого.

Реклама:

Після цього глава Форин-офісу скинула руки зі словами "О Боже", а трансляція дебатів була припинена. Через деякий час телеканал відновив мовлення, але вже в іншій студії, де ведучий оголосив, що дебати завершені достроково.

"Усе добре, тож це гарна новина. Ріші Сунак і Ліз Трасс усе ще в студії, говорять із глядачами й відповідають на їхні запитання", – сказали в студії й додали, що ведуча дебатів Кейт Маккен знепритомніла, й лікарі порадили не продовжувати етер.

Цього разу дебати організовував телеканал Talk TV і таблоїд The Sun. Разом із ведучою Talk TV їх мав вести редактор політичного відділу The Sun Гаррі Коль, але напередодні він здав позитивний тест на коронавірус.

Нагадаємо, під час попередніх дебатів, які організовував мовник BBC, претенденти на посаду прем’єр-міністра Британії Ріші Сунак і Ліз Трасс посперечалися через свої бачення майбутнього британської економіки і не втрималися від взаємних нападок.

Детальніше про те, хто може стати наступником Джонсона і чи вплине зміна прем'єра на підтримку України, читайте в статті: Після Джонсона: хто стане новим прем'єром Великої Британії.

Дивіться також відео ЄвроПравди: Відставка Бориса Джонсона: наслідки для України. Хто його замінить? Що це змінить?

Теми: Борис Джонсон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Борис Джонсон
COVID-вечірки і Джонсон: фахівці розблокували телефон, пароль від якого забув експрем’єр
Джонсон про звільнення Пристайка: Він був чудовим послом
Джонсон дорікнув НАТО за нерішучість: Саме тому Путін розпочав війну
Останні новини
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
Усі новини...
Реклама: