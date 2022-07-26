Дебати претендентів на посаду Джонсона перервали: ведуча знепритомніла в студії

Черговий раунд дебатів між претендентами на посаду лідера Консервативної партії – Ліз Трасс і Ріші Сунаком – у вівторок перервали, оскільки ведуча Кейт Маккен раптово знепритомніла в прямому етері.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Інцидент стався під час запитань з боку аудиторії. Тоді як Ліз Трасс відповідала на питання, чи стане їй духу зустрітися з президентом РФ Владіміром Путіним, за кадром пролунав звук падіння чогось великого.

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Після цього глава Форин-офісу скинула руки зі словами "О Боже", а трансляція дебатів була припинена. Через деякий час телеканал відновив мовлення, але вже в іншій студії, де ведучий оголосив, що дебати завершені достроково.

"Усе добре, тож це гарна новина. Ріші Сунак і Ліз Трасс усе ще в студії, говорять із глядачами й відповідають на їхні запитання", – сказали в студії й додали, що ведуча дебатів Кейт Маккен знепритомніла, й лікарі порадили не продовжувати етер.

Christ. Take a look at Liz Truss’ face after an incident happens live on the @TalkTV Tory leader debate. A huge crashing noise and a look of horror. Hope everyone is ok!! Slightly harrowing. #Liz4Leader #RishiSunak #talktv pic.twitter.com/fLfcTFzIis ВІДЕО ДНЯ July 26, 2022

Цього разу дебати організовував телеканал Talk TV і таблоїд The Sun. Разом із ведучою Talk TV їх мав вести редактор політичного відділу The Sun Гаррі Коль, але напередодні він здав позитивний тест на коронавірус.

Нагадаємо, під час попередніх дебатів, які організовував мовник BBC, претенденти на посаду прем’єр-міністра Британії Ріші Сунак і Ліз Трасс посперечалися через свої бачення майбутнього британської економіки і не втрималися від взаємних нападок.

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