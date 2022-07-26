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Дебати претендентів на посаду Джонсона перервали: ведуча знепритомніла в студії

"Європейська правда"Вівторок, 26 липня 2022, 22:22

Черговий раунд дебатів між претендентами на посаду лідера Консервативної партії – Ліз Трасс і Ріші Сунаком – у вівторок перервали, оскільки ведуча Кейт Маккен раптово знепритомніла в прямому етері.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Інцидент стався під час запитань з боку аудиторії. Тоді як Ліз Трасс відповідала на питання, чи стане їй духу зустрітися з президентом РФ Владіміром Путіним, за кадром пролунав звук падіння чогось великого.

Після цього глава Форин-офісу скинула руки зі словами "О Боже", а трансляція дебатів була припинена. Через деякий час телеканал відновив мовлення, але вже в іншій студії, де ведучий оголосив, що дебати завершені достроково.

"Усе добре, тож це гарна новина. Ріші Сунак і Ліз Трасс усе ще в студії, говорять із глядачами й відповідають на їхні запитання", – сказали в студії й додали, що ведуча дебатів Кейт Маккен знепритомніла, й лікарі порадили не продовжувати етер.

Цього разу дебати організовував телеканал Talk TV і таблоїд The Sun. Разом із ведучою Talk TV їх мав вести редактор політичного відділу The Sun Гаррі Коль, але напередодні він здав позитивний тест на коронавірус.

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Нагадаємо, під час попередніх дебатів, які організовував мовник BBC, претенденти на посаду прем’єр-міністра Британії Ріші Сунак і Ліз Трасс посперечалися через свої бачення майбутнього британської економіки і не втрималися від взаємних нападок.

Детальніше про те, хто може стати наступником Джонсона і чи вплине зміна прем'єра на підтримку України, читайте в статті: Після Джонсона: хто стане новим прем'єром Великої Британії.

Дивіться також відео ЄвроПравди: Відставка Бориса Джонсона: наслідки для України. Хто його замінить? Що це змінить?

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Теми: Борис Джонсон
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