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СМИ: Украина просит Турцию арестовать судно "Жибек Жолы", вывозящее зерно из Бердянска

Анастасия КалатурВоскресенье, 3 июля 2022, 01:40
ФОТО: GETTY

Украина просит Турцию задержать и арестовать судно "Жибек Жолы" под российским флагом, вывозящим украинское зерно из порта Бердянска.

Источник: Reuters со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Украины

Детали: Представитель со ссылкой на полученную от морской администрации страны информацию сообщил, что судно "Жибек Жолы" дедвейтом 7146 тонн загрузило первую партию зерна - 4500 тонн.

Однако, в письме от 30 июня к Минюсту Турции украинская прокуратура сообщила, что "Жибек Жолы" причастен к "незаконному вывозу украинского зерна" из Бердянска и направлялся в Карасу, Турция, с 7000 тоннами груза. Это больше указанного должностным лицом груза.

Правоохранители просят Турцию "провести осмотр этого морского судна, изъять образцы зерна для судебно-медицинской экспертизы, требовать информацию о местонахождении такого зерна".

Украина готова провести совместное расследование с турецкими властями

Казахская компания KTZ Express подтвердила Reuters, что судно "Жибек Жолы" принадлежит компании, но сообщила, что оно было взято на условиях бербоут-чартера (в торговом мореплавании договор фрахтования судна без экипажа – Ред.) российской компанией Green-Line, которая не фигурировала в санкционном списке.

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Предыстория:

  • 30 июня оккупанты заявили, что вывезли первое судно с краденым зерном из Бердянска. В частности, назначенный оккупантами глава так называемой временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что корабель вывез из Бердянска 7 тысяч тонн украинского зерна, похищенного россиянами. 
  • Посол Украины Василий Боднар обратился к турецким органам власти с просьбой принять меры.

Темы: БердянскТурциявойнаэкономика
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