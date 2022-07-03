МИД Украины напомнил западным СМИ, что "сепаратисты" в ОРДЛО – та же Россия

Министерство иностранных дел Украины предостерегло западные СМИ от повторения месседжей российской пропаганды, в частности, будто на Донбассе украинские военные ведут бои с "сепаратистами" из псевдореспублик в ОРДЛО, а не российской армией.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, обратив внимание на заголовок Agence France Presse.

"AFP стали жертвами российской пропаганды. Шокирующее, но они называют российские силы вторжения "украинскими сепаратистами", подавая войну РФ против Украины как внутренний конфликт. Кремль в восторге. Что дальше? Это "украинские сепаратисты" запускают крылатые ракеты из Каспийского моря?", – отреагировал он.

#BREAKING @AFP became a victim of Russian propaganda. It egregiously calls Russia’s invading army “Ukraine separatists”, presenting Russia’s war against Ukraine as an internal conflict - Kremlin is cheering. What next - “Ukraine separatists” fire cruise missiles from the Caspian? https://t.co/5kk0fO6LVn July 3, 2022

Непосредственно в тексте новости используется термин "поддерживаемые Россией украинские сепаратисты".

Из AFP заголовок попал в ленты некоторых других изданий без изменений, в частности Al-Arabiya, Al Jazeera, Barrons.

Некоторые, использовав информацию AFP, как Deutsche Welle и Le Monde, вынесли "пророссийские/поддерживаемые Россией" в заголовок, тем не менее называя марионеточные ОРДЛО "сепаратистами" или "ополченцами".

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The Guardian, подавая заявление того же чиновника из марионеточных ОРДЛО, употребил в заглавии "российские силы".