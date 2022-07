МИД Украины напомнил западным СМИ, что "сепаратисты" в ОРДЛО – та же Россия

Министерство иностранных дел Украины предостерегло западные СМИ от повторения месседжей российской пропаганды, в частности, будто на Донбассе украинские военные ведут бои с "сепаратистами" из псевдореспублик в ОРДЛО, а не российской армией.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, обратив внимание на заголовок Agence France Presse.

"AFP стали жертвами российской пропаганды. Шокирующее, но они называют российские силы вторжения "украинскими сепаратистами", подавая войну РФ против Украины как внутренний конфликт. Кремль в восторге. Что дальше? Это "украинские сепаратисты" запускают крылатые ракеты из Каспийского моря?", – отреагировал он.

#BREAKING @AFP became a victim of Russian propaganda. It egregiously calls Russia’s invading army “Ukraine separatists”, presenting Russia’s war against Ukraine as an internal conflict - Kremlin is cheering. What next - “Ukraine separatists” fire cruise missiles from the Caspian? https://t.co/5kk0fO6LVn