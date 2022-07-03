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МИД Украины напомнил западным СМИ, что "сепаратисты" в ОРДЛО – та же Россия

"Европейская правда"Воскресенье, 3 июля 2022, 12:25
Российский оккупант. Фото Минобороны РФ

Министерство иностранных дел Украины предостерегло западные СМИ от повторения месседжей российской пропаганды, в частности, будто на Донбассе украинские военные ведут бои с "сепаратистами" из псевдореспублик в ОРДЛО, а не российской армией.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, обратив внимание на заголовок Agence France Presse.

"AFP стали жертвами российской пропаганды. Шокирующее, но они называют российские силы вторжения "украинскими сепаратистами", подавая войну РФ против Украины как внутренний конфликт. Кремль в восторге. Что дальше? Это "украинские сепаратисты" запускают крылатые ракеты из Каспийского моря?", – отреагировал он.

Непосредственно в тексте новости используется термин "поддерживаемые Россией украинские сепаратисты".

Из AFP заголовок попал в ленты некоторых других изданий без изменений, в частности Al-Arabiya, Al Jazeera, Barrons.

Некоторые, использовав информацию AFP, как Deutsche Welle и Le Monde, вынесли "пророссийские/поддерживаемые Россией" в заголовок, тем не менее называя марионеточные ОРДЛО "сепаратистами" или "ополченцами".

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The Guardian, подавая заявление того же чиновника из марионеточных ОРДЛО, употребил в заглавии "российские силы".

Темы: МИДРосcияОРДЛОСМИ
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