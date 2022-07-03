Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

МИД Украины напомнил западным СМИ, что "сепаратисты" в ОРДЛО – та же Россия

"Европейская правда"Воскресенье, 3 июля 2022, 12:25
МИД Украины напомнил западным СМИ, что сепаратисты в ОРДЛО – та же Россия
Российский оккупант. Фото Минобороны РФ

Министерство иностранных дел Украины предостерегло западные СМИ от повторения месседжей российской пропаганды, в частности, будто на Донбассе украинские военные ведут бои с "сепаратистами" из псевдореспублик в ОРДЛО, а не российской армией.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, обратив внимание на заголовок Agence France Presse.

"AFP стали жертвами российской пропаганды. Шокирующее, но они называют российские силы вторжения "украинскими сепаратистами", подавая войну РФ против Украины как внутренний конфликт. Кремль в восторге. Что дальше? Это "украинские сепаратисты" запускают крылатые ракеты из Каспийского моря?", – отреагировал он.

Реклама:

Непосредственно в тексте новости используется термин "поддерживаемые Россией украинские сепаратисты".

Из AFP заголовок попал в ленты некоторых других изданий без изменений, в частности Al-Arabiya, Al Jazeera, Barrons.

ВИДЕО ДНЯ

Некоторые, использовав информацию AFP, как Deutsche Welle и Le Monde, вынесли "пророссийские/поддерживаемые Россией" в заголовок, тем не менее называя марионеточные ОРДЛО "сепаратистами" или "ополченцами".

The Guardian, подавая заявление того же чиновника из марионеточных ОРДЛО, употребил в заглавии "российские силы".

Темы: МИДРосcияОРДЛОСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
МИД
Кулеба: Глупости о "медленном наступлении" говорят диванные эксперты и СМИ, а не министры стран
МИД Германии: Игра Путина с "зерновым соглашением" является циничной
Глава МИД Румынии о падении Shahed: Наша территория не пострадала, но риск инцидентов есть
Последние новости
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
Все новости...
Реклама: