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Французские журналисты попали под обстрел в Славянске

Елена РощинаПонедельник, 4 июля 2022, 12:22
Французские журналисты попали под обстрел в Славянске
Славянск обстреляли во время съемок FRANCE 24, фото ГСЧС

Корреспонденты французского телеканала "France 24" снимали сюжет в Славянске и попали под обстрел 3 июля.

Источник: ГСЧС Украины и YpuTube FRANCE 24

Детали: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что работа журналистов французского телеканала "France 24" над сюжетом о работе украинских спасателей в Донецкой области была прервана обстрелом россиян.

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Жители города пришли за водой, подвезенной чрезвычайщиками, а тут начался обстрел.

Кадры "прилетов" журналисты из сюжета не вырезали.

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Журналисты отмечают, что с захватом Лисичанска российская армия сосредоточится на остальной части Донбасса и городах Краматорск и Славянск. Последний подвергся интенсивному обстрелу в воскресенье, что и зафиксировала камера.

Темы: Донецкая областьСлавянсквойнаСМИ
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