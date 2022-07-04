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70 высланных дипломатов РФ покинули Болгарию, улетали в футболках с Путиным

"Европейская правда"Понедельник, 4 июля 2022, 12:51

Два российских правительственных самолета взяли на борт 70 высланных из Болгарии дипломатов и их семьи в воскресенье и вылетели из Софии в Москву.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

По данным болгарской прессы, общее количество пассажиров, покинувших страну, составляет более 180 человек.

 

В прошлый четверг Болгария объявила персонами нон грата 70 российских дипломатов, что стало самой большой высылкой с тех пор, как Великобритания выслала 105 советских дипломатов во время холодной войны в 1971 году.

Как сообщается, не все 70 высланных являются дипломатами, некоторые из них являются техническим персоналом, таким как повара, водители или садовники.

Среди высланных российских дипломатов, отправившихся в Москву, был и второй номер российского посольства Филипп Воскресенский, заявивший, что ни один из россиян "высланных незаконно, нагло" не работал против Республики Болгария.

"Никто не может испортить российско-болгарские отношения, никто", – сказал Воскресенский, выступая в аэропорту.

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Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Болгария свела "к минимуму, даже к нулю" возможность функционирования российского посольства в Софии.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко предупредил, что Москва должна решить, сохранять или закрывать российское дипломатическое присутствие в Болгарии.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Болгарии Кирил Петков объявил о высылке из страны 70 работников российского посольства из-за того, что они занимались шпионской деятельностью.

Россия выдвинула ультиматум, в котором содержалась угроза закрыть посольство, если София не отменит высылку до полудня пятницы. В МИД РФ допустили также "ассиметричные ответные меры".

Петков отверг российский ультиматум, заявив, что поведение России неприемлемо.

Темы: Чехия
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