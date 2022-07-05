Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В НАТО подписали протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс

Вторник, 5 июля 2022, 12:27

Послы стран-членов НАТО во вторник, 5 июля, подписали протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс.

Торжественная церемония подписания прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал событие историческим моментом для Финляндии, Швеции и НАТО и отметил, что Североатлантический союз остается открытым для будущих членов.

"Двери НАТО остаются открытыми для европейских демократий, которые готовы и желают внести свой вклад в нашу общую безопасность", - сказал Столтенберг.

Подписание состоялось при участии министров иностранных дел Финляндии и Швеции после того, как обе страны завершили переговоры о вступлении.

ВИДЕО ДНЯ

Далее протоколы о присоединении будут направлены для ратификации во все страны НАТО в соответствии с их национальными процедурами.

Финляндия и Швеция вместе подали исторические заявки на вступление в НАТО 18 мая – после почти трех месяцев войны России против Украины.

Для Финляндии этот шаг завершил многие десятилетия, а для Швеции – около 200 лет нейтралитета.

Принятие обеих стран в Альянс до последнего было под вопросом из-за вето Турции, неожиданно снятого на июньском саммите НАТО в Мадриде.

Более подробно об этом - в статье НАТО идет на границу России: как появилось историческое решение и чего еще ждать от саммита в Мадриде.

Темы: НАТОФинляндия
Главное сегодня

В Раду внесли законопроект о свободном передвижении военнообязанных по Украине

видеоЗеленский о разрешениях от Генштаба: Прошу не принимать без меня подобных решений

Два министра правительства Британии ушли в отставку в знак протеста против действий Джонсона

На Донетчине враг сосредоточился на захвате дороги Бахмут - Лисичанск - сводка Генштаба

фотоПосле вступления Финляндии в НАТО Россия внезапно отвела свои войска от финской границы

Оккупанты свозят российский персонал на захваченную ЗАЭС – разведка ССО

Все новости...
НАТО
После вступления Финляндии в НАТО Россия внезапно отвела свои войска от финской границы
Генсек НАТО оценил сроки вступления Финляндии и Швеции в Альянс
Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в НАТО
Последние новости
01:21
Путь, который должен начаться уже сейчас – генсек ООН о восстановлении Украины
00:21
Сумщина: россияне били по 5 пограничным общинам
23:50
Россияне захватили в Мариуполе 2 иностранных судна – Reuters
23:49
фотоСорок тысяч евро в авоське над Киевом: мошенник "эвакуировал" украденную наличку коптером
23:38
фотоПолиция разогнала ЛГБТ-акцию в Анкаре: из 50 человек задержали не менее 30
23:14
фотоРакетный обстрел Хмельнитчины: россияне целились в водонапорную башню
23:02
За сутки ПВО отминусовала 9 крылатых ракет врага, а ударная авиация – 2 склада боеприпасов РФ
22:33
видеоРазведка ССО помогла арте уничтожить российские "Ураганы"
22:26
Экономические новости 5 июля: госслужащие вывезли за границу 5 миллионов долларов, суд арестовал банк россиянина
22:25
НАТО не планирует размещать военные базы в Швеции и Финляндии – заместитель генсека
Все новости...