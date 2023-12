В НАТО подписали протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс

Послы стран-членов НАТО во вторник, 5 июля, подписали протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс.

Торжественная церемония подписания прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

One more important step forward.

Today, #NATO Allies signed the Accession Protocols for Finland and Sweden.



The next step on the road towards membership is the ratification process in all national parliaments.

#FinlandNATO

