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В Броварах пройдут учения военных, усилят контроль на блокпостах

"Украинская правда"Вторник, 5 июля 2022, 12:30
В Броварах пройдут учения военных, усилят контроль на блокпостах
Фото мэра Броваров в Facebook

С 5 по 6 июля на территории Броварской общины пройдут командно-штабные учения военных.

Источник: мэр Броваров Игорь Сапожко в Telegram

Прямая речь Сапожко: "В Броварах и на территории района возможно движение военной техники".

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Детали: По информации городского головы, на блокпостах усилят контроль и введут другие меры безопасности.

Что предшествовало: В начале апреля российские оккупанты полностью покинули Броварской район Киевской области.

Темы: войнаБровары
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