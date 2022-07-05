В Броварах пройдут учения военных, усилят контроль на блокпостах
Вторник, 5 июля 2022, 12:30
С 5 по 6 июля на территории Броварской общины пройдут командно-штабные учения военных.
Источник: мэр Броваров Игорь Сапожко в Telegram
Прямая речь Сапожко: "В Броварах и на территории района возможно движение военной техники".
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Детали: По информации городского головы, на блокпостах усилят контроль и введут другие меры безопасности.
Что предшествовало: В начале апреля российские оккупанты полностью покинули Броварской район Киевской области.