В Броварах пройдут учения военных, усилят контроль на блокпостах

С 5 по 6 июля на территории Броварской общины пройдут командно-штабные учения военных.

Источник: мэр Броваров Игорь Сапожко в Telegram

Прямая речь Сапожко: "В Броварах и на территории района возможно движение военной техники".

Реклама:

Детали: По информации городского головы, на блокпостах усилят контроль и введут другие меры безопасности.

Что предшествовало: В начале апреля российские оккупанты полностью покинули Броварской район Киевской области.