СБУ схватила корректировщика огня оккупантов по Харьковщине

Служба безопасности Украины задержала жителя Харькова, который передавал врагу данные о дислокации украинских подразделений и координатах военной техники и укреплений.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что 41-летний мужчина собирал и передавал врагу информацию о местах дислокации подразделений ВСУ и других формирований, координатах военной техники и укреплений, возведенных в области".

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Детали: Во время обыска у задержанного были обнаружены доказательства преступной деятельности: мобильные телефоны, блокноты и тетради с разведданными.

Что предшествовало: 4 июля СБУ задержала вражеского агента, который передавал представителям России и Беларуси разведданные для ракетных ударов по Одесской области.