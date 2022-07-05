Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ схватила корректировщика огня оккупантов по Харьковщине

"Украинская правда"Вторник, 5 июля 2022, 15:17
СБУ схватила корректировщика огня оккупантов по Харьковщине
пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины задержала жителя Харькова, который передавал врагу данные о дислокации украинских подразделений и координатах военной техники и укреплений.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что 41-летний мужчина собирал и передавал врагу информацию о местах дислокации подразделений ВСУ и других формирований, координатах военной техники и укреплений, возведенных в области".

Реклама:

Детали: Во время обыска у задержанного были обнаружены доказательства преступной деятельности: мобильные телефоны, блокноты и тетради с разведданными.

Что предшествовало: 4 июля СБУ задержала вражеского агента, который передавал представителям России и Беларуси разведданные для ракетных ударов по Одесской области.

Темы: войнаХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
война
Оккупанты заявили, что "уничтожили" уже 3 дрона у Крымского моста
Оккупанты заявили, что Украина снова пыталась атаковать Крымский мост
Цели в России за 1 500 км уже не проблема − Данилов
Последние новости
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
Все новости...
Реклама: