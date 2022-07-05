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Украина через несколько дней начнет торговать электроэнергией еще с одной страной ЕС

"Европейская правда"Вторник, 5 июля 2022, 15:23

С 7 июля Украина начнет торговый обмен электроэнергией в направлении Словакии.

Как сообщает "Интерфакс", пишет "Европейская правда", информация об этом появилась на ресурсах "Укрэнерго".

В то же время, мощность экспорта-импорта в Румынию с этой даты сократят со 100 МВт до 50 МВт.

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Напомним, Украина в марте подала заявку на присоединение к европейской энергосистеме ENTSO-E и в начале июня получила право экспортировать свою энергию в Европу.

С 30 июня Украина начала экспорт электроэнергии в Румынию, что стало началом коммерческого обмена электроэнергией между Украиной и ЕС. Затем обмен должен начаться также на других соединениях.

Детальнее о значении присоединения Украины к единой европейской энергосистеме слушайте или читайте в интервью с руководителем "Укрэнерго": Наше вступление в энергосистему ЕС – это стратегический проигрыш России.

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Темы: ЕСэнергетикаэлектроэнергияЕвропа
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