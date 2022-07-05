Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина через несколько дней начнет торговать электроэнергией еще с одной страной ЕС

"Европейская правда"Вторник, 5 июля 2022, 15:23

С 7 июля Украина начнет торговый обмен электроэнергией в направлении Словакии.

Как сообщает "Интерфакс", пишет "Европейская правда", информация об этом появилась на ресурсах "Укрэнерго".

В то же время, мощность экспорта-импорта в Румынию с этой даты сократят со 100 МВт до 50 МВт.

Напомним, Украина в марте подала заявку на присоединение к европейской энергосистеме ENTSO-E и в начале июня получила право экспортировать свою энергию в Европу.

С 30 июня Украина начала экспорт электроэнергии в Румынию, что стало началом коммерческого обмена электроэнергией между Украиной и ЕС. Затем обмен должен начаться также на других соединениях.

Детальнее о значении присоединения Украины к единой европейской энергосистеме слушайте или читайте в интервью с руководителем "Укрэнерго": Наше вступление в энергосистему ЕС – это стратегический проигрыш России.

Темы: ЕСэнергетикаэлектроэнергияЕвропа
Главное сегодня

В Раду внесли законопроект о свободном передвижении военнообязанных по Украине

видеоЗеленский о разрешениях от Генштаба: Прошу не принимать без меня подобных решений

Два министра правительства Британии ушли в отставку в знак протеста против действий Джонсона

На Донетчине враг сосредоточился на захвате дороги Бахмут - Лисичанск - сводка Генштаба

фотоПосле вступления Финляндии в НАТО Россия внезапно отвела свои войска от финской границы

Оккупанты свозят российский персонал на захваченную ЗАЭС – разведка ССО

Все новости...
ЕС
Премьер Литвы призвала ЕС создать механизм передачи российских активов на восстановление Украины
Боррель: ЕС освобождается от зависимости, тормозившей решения против Путина
ЕС создаст платформу для послевоенного восстановления Украины
Последние новости
01:21
Путь, который должен начаться уже сейчас – генсек ООН о восстановлении Украины
00:21
Сумщина: россияне били по 5 пограничным общинам
23:50
Россияне захватили в Мариуполе 2 иностранных судна – Reuters
23:49
фотоСорок тысяч евро в авоське над Киевом: мошенник "эвакуировал" украденную наличку коптером
23:38
фотоПолиция разогнала ЛГБТ-акцию в Анкаре: из 50 человек задержали не менее 30
23:14
фотоРакетный обстрел Хмельнитчины: россияне целились в водонапорную башню
23:02
За сутки ПВО отминусовала 9 крылатых ракет врага, а ударная авиация – 2 склада боеприпасов РФ
22:33
видеоРазведка ССО помогла арте уничтожить российские "Ураганы"
22:26
Экономические новости 5 июля: госслужащие вывезли за границу 5 миллионов долларов, суд арестовал банк россиянина
22:25
НАТО не планирует размещать военные базы в Швеции и Финляндии – заместитель генсека
Все новости...