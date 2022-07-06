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От рук оккупантов погибли 5 мирных жителей Донетчины

Ирина БалачукСреда, 6 июля 2022, 08:17
Инфографика из Telegram Павла Кириленко

За сутки 5 июля российские захватчики убили 5 мирных жителей Донецкой области.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских! За 5 июля россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: 2 в Авдеевке, 1 в Славянске, 1 в Красногоровке и 1 в Курахово".

Детали: Еще 21 человек получил ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли по меньшей мере 570 жителей Донецкой области и еще по меньшей мере 1 494 получили ранения.

По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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