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Между оккупированным Мелитополем и Токмаком взорвали мост – глава ОВА

Алена МазуренкоСреда, 6 июля 2022, 22:23
Между оккупированным Мелитополем и Токмаком взорвали мост – глава ОВА
ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил, что между оккупированным Мелитополем и Токмаком взорвали мост.

Источник: Старух в Telegram

Прямая речь: "Между Мелитополем и Токмаком "устал" очередной мост. Новобогдановка – Троицкое".

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Детали: Мелитополь находится под контролем войск РФ от 25 февраля.

В начале мая мэр города Иван Федоров заявлял, что из Мелитополя уехали более 60% жителей.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • 3 июля силы ССО сообщили, что неизвестные взорвали железнодорожный мост между временно оккупированными Мелитополем и Токмаком. Взрыв произошел в оккупированном селе Любимовка. Этой ветвью оккупанты перегоняли эшелоны с оружием и военной техникой на фронт.
  • 2 июля под Мелитополем, благодаря партизанам, "случайно" сошел с рельсов бронепоезд с боеприпасами. Событие произошло между Акимовкой и Мелитополем.
  • В апреле на этом участке неизвестными также был взорван железнодорожный мост.

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Темы: МелитопольоккупациявойнаЗапорожская область
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