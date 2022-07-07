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ВСУ отбили наступление вражеской ВРГ в Херсонской области – ОК "Юг"

Анастасия Калатур, Елена РощинаЧетверг, 7 июля 2022, 03:40
ФОТО: GETTY

6 июля российские военные пытались прорваться в тыл украинских защитников в районе Добрянки и совершить штурм в направлении Миролюбовки Херсонской области – безуспешно.

Источник: ОК "Юг"

Прямая речь: "В районе Добрянки диверсионно-разведывательная группа до 10 человек утром (6 июля) предприняла попытку прохода в тыл наших подразделений. Потеряв 5 "рашистов" убитыми и одного раненым, отошла назад.

А во второй половине дня противник силами до стрелкового взвода совершил попытку штурмовых действий в направлении Миролюбовки, близ Добрянки. Успеха не имел, отступил".

Детали: На юге ВСУ уничтожили 38 россиян, один танк Т-62, два минометных комплекса 120-го калибра "Сани", две единицы бронированной и четыре - автомобильной техники.

Также ликвидированы три склада боеприпасов на Николаевщине и один склад горюче-смазочных материалов в Херсоне.

Напомним: Российская армия захватила значительную часть Херсонской области, однако контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка потеряла в начале апреля.

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Темы: Херсонская областьвойнаРосcия
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