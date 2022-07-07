Польша получила современную британскую систему ПВО Sky Sabre

Польша получила от Великобритании современную систему противовоздушной обороны Sky Sabre.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет "Европейская правда".

"Британская система противовоздушной обороны Sky Sabre уже находится в нашей стране, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства Польши. Это результат наших крепких отношений с Великобританией и свидетельство нашей общей заботы о безопасности восточного фланга", - говорится в сообщении.

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Brytyjski system obrony powietrznej Sky Sabre jest już w naszym kraju, aby przede wszystkim zagwarantować bezpieczeństwo polskiej strefy powietrznej. To efekt naszych silnych relacji z 🇬🇧 i dowód wspólnej troski o bezpieczeństwo wschodniej flanki. pic.twitter.com/ZkUCxcRa7z — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) July 6, 2022

Накануне польский министр также сообщил, что в Польшу уже на этой неделе прибудет танковое подразделение из Британии в рамках мер усиления восточного фланга НАТО.

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Перед июньским саммитом НАТО министр сказал, что Польша будет просить союзников об увеличении присутствия Альянса в стране на фоне российского вторжения в Украину.