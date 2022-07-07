Российские биржи труда начали набирать желающих на войну в Украине

В России начали искать граждан для отправки на войну в Украину через государственные биржи труда, в частности, портал "Работа России" в июне занимался поиском более 22 тыс. военнослужащих.

Источник: российское издание "Важные истории"

Дословно "Важные истории": По нашим оценкам, в середине июня через госспортал "Работа России" власти искали более 22,2 тыс. военнослужащих. Опрошенные редакцией эксперты считают, что эти цифры косвенно говорят как о потерях российской армии, так и об общей проблеме с набором по контракту".

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Детали: По информации издания, 74-я отдельная мотострелковая бригада из Кемеровской области хочет нанять 187 человек, преимущественно водителей и стрелков. В середине мая 485 военнослужащих бригады погибли, пытаясь форсировать реку Северский Донец.

Ищут пополнение и подразделения, которые могут быть причастны к военным преступлениям в Буче. Так, псковские десантники (104 гвардейский десантно-штурмовой полк, в/ч №32515) набирают 300 человек. В 64-ю мотострелковую бригаду из Хабаровского края (в/ч № 51460) ищут 356 человек, что сравнимо с численностью одного батальона (всего в бригаде их должно быть три).

В подразделении подтвердили, что новых людей отправят на войну в Украину. Там говорят, что заключают контракт только при готовности ехать на войну.

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Больше всего, 1270 человек, ищет 37-я мотострелковая бригада из Бурятии. Этот российский регион занимает второе место по количеству смертей военнослужащих.

Что предшествовало: По данным Генштаба ВСУ, с начала военной агрессии российская армия в Украине уже потеряла около 36 650 человек личного состава.