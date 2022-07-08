Обстрел Харькова: погибли три человека, еще пятеро ранены

7 июля вечером российские войска массированно обстреляли Немышлянский район Харькова, в результате чего погибли трое мирных жителей.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Повреждены жилые дома, гаражи, контейнеры, придомовые постройки. Наши спасатели весь вечер ликвидировали возгорание. В результате обстрела 3 мирных человека погибли, 5 ранены".

Детали: По словам Синегубова, в ночь на 8 июля впервые через несколько недель не было ночных обстрелов Харькова.

Оккупанты пытались вести наступление в направлении Дементиевки, но защитники остановили попытку и заставили врага отступить.

Напомним: Оккупанты вечером 7 июля из РСЗО обстреляли Харьков, а также утром 8 июля раздавались взрывы в Николаеве.