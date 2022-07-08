Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Дело о взятке экс-главы Харьковского облсовета пошло в суд – НАБУ

"Украинская правда"Пятница, 8 июля 2022, 13:40
Артур Товмасян. Фото c Facebook

НАБУ завершило расследование в отношении главы Харьковского облсовета Товмасяна и его заместителя, которые вымогали миллионную взятку за переназначение на должности директора коммунального предприятия.

Источник: НАБУ

Детали: По версии следствия, в начале 2021 года тогдашний председатель Харьковского облсовета Артур Товмасян вместе со своим заместителем Андреем Малышем требовали и получили 1,05 млн грн от директора областного коммунального предприятия. 

Взамен они пообещали оставить его на занимаемой должности. Чиновникам перевели деньги четырьмя траншами через посредников в первом полугодии того же года.

Дословно НАБУ: "7 июля стороне защиты открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия председателя и его заместителя квалифицировали по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а сообщника – по ч.5 ст.27, ч.4 ст. 368 УК Украины.

Предыстория:

  • Замглавы уличили в июле 2021 года в получении взятки в размере 350 тыс. грн. В августе сообщили о подозрении и председателю Харьковского областного совета Товмасяну.
  • В ноябре 2021 года Харьковский облсовет прекратил полномочия заместителя Андрея Малыша, подозреваемого во взяточничестве. 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: НАБУвзятка
Главное сегодня

Россияне пытались захватить Углегорскую ТЭС, ВСУ отбросили врага – сводка

Российские войска боятся контрнаступления ВСУ – американские эксперты

Юг: ВСУ уничтожили почти 200 оккупантов, вражеские склады и технику

Удар по Сергеевке в Одесской области: возросло количество жертв

Верещук просит уехать из оккупированных Запорожской и Херсонской областей: Будут бои

Байден вскоре анонсирует новый пакет помощи для Украины с еще четырьмя HIMARS - СМИ

Все новости...
НАБУ
Конкурс на руководителя НАБУ объявят в ближайшие дни или недели – Зеленский
Интеграция с ЕС: как власть планирует сорвать назначение руководителя САП
Антикоррупционщики задержали экс-директора "Укрэкоресурсов"
Последние новости
10:38
В оккупированном Херсоне слышат взрывы: в Чернобыевке пожар и детонируют боеприпасы россиян
10:16
ВСУ уже уничтожили 37 200 оккупантов и 1 638 танков
10:16
Штайнмайер требовал от Зеленского объяснений, почему сорвался его визит в Киев – СМИ
10:11
После отставки Джонсона в Ирландии призвали Великобританию отказаться от изменения соглашения о Brexit
09:46
Ситуация в областях: 18 обстрелов на Сумщине, удары по Харьковщине и Николаеву
09:42
Подразделения РФ вынуждены пересаживаться на бронетранспортеры 1950-х годов – британская разведка
09:33
Украинка завоевала "золото" по карате на Всемирных играх
09:14
Как украинцам получить медицинскую помощь в Польше – объясняют в Минздраве
09:02
В Киевской области восстановили более 50 объектов, поврежденных оккупантами – ОВА
08:56
США впервые отправят в Украину высокоточные снаряды калибра 155 мм
Все новости...