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Дело о взятке экс-главы Харьковского облсовета пошло в суд – НАБУ

"Украинская правда"Пятница, 8 июля 2022, 13:40
Дело о взятке экс-главы Харьковского облсовета пошло в суд – НАБУ
Артур Товмасян. Фото c Facebook

НАБУ завершило расследование в отношении главы Харьковского облсовета Товмасяна и его заместителя, которые вымогали миллионную взятку за переназначение на должности директора коммунального предприятия.

Источник: НАБУ

Детали: По версии следствия, в начале 2021 года тогдашний председатель Харьковского облсовета Артур Товмасян вместе со своим заместителем Андреем Малышем требовали и получили 1,05 млн грн от директора областного коммунального предприятия. 

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Взамен они пообещали оставить его на занимаемой должности. Чиновникам перевели деньги четырьмя траншами через посредников в первом полугодии того же года.

Дословно НАБУ: "7 июля стороне защиты открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия председателя и его заместителя квалифицировали по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а сообщника – по ч.5 ст.27, ч.4 ст. 368 УК Украины.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Замглавы уличили в июле 2021 года в получении взятки в размере 350 тыс. грн. В августе сообщили о подозрении и председателю Харьковского областного совета Товмасяну.
  • В ноябре 2021 года Харьковский облсовет прекратил полномочия заместителя Андрея Малыша, подозреваемого во взяточничестве. 

Темы: НАБУвзятка
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