Дело о взятке экс-главы Харьковского облсовета пошло в суд – НАБУ

НАБУ завершило расследование в отношении главы Харьковского облсовета Товмасяна и его заместителя, которые вымогали миллионную взятку за переназначение на должности директора коммунального предприятия.

Источник: НАБУ

Детали: По версии следствия, в начале 2021 года тогдашний председатель Харьковского облсовета Артур Товмасян вместе со своим заместителем Андреем Малышем требовали и получили 1,05 млн грн от директора областного коммунального предприятия.

Реклама:

Взамен они пообещали оставить его на занимаемой должности. Чиновникам перевели деньги четырьмя траншами через посредников в первом полугодии того же года.

Дословно НАБУ: "7 июля стороне защиты открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия председателя и его заместителя квалифицировали по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а сообщника – по ч.5 ст.27, ч.4 ст. 368 УК Украины.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ