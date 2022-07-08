Крылатая ракета, запущенная по Одесщине, разорвалась над морем – ОК Юг

Российская крылатая ракета Х-31, запущенная с самолета по Одесской области, разорвалась над Черным морем, сообщили в оперативном командовании "Юг".

Источник: ОК "Юг"

Детали: Около 10:00, с вражеского самолета Су-30, со стороны Черного моря, по Одесщине выпущена крылатая ракета типа Х-31, которая разорвалась над морем, направляясь к побережью.

Дословно: "Вполне возможно изменение тактики врага по нанесению массовых осколочных поражений в местах больших скоплений людей в прибрежной зоне".