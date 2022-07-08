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Крылатая ракета, запущенная по Одесщине, разорвалась над морем – ОК Юг

Роман ПетренкоПятница, 8 июля 2022, 14:37
Крылатая ракета, запущенная по Одесщине, разорвалась над морем – ОК Юг
фото иллюстративное

Российская крылатая ракета Х-31, запущенная с самолета по Одесской области, разорвалась над Черным морем, сообщили в оперативном командовании "Юг".

Источник: ОК "Юг"

Детали: Около 10:00, с вражеского самолета Су-30, со стороны Черного моря, по Одесщине выпущена крылатая ракета типа Х-31, которая разорвалась над морем, направляясь к побережью.

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Дословно: "Вполне возможно изменение тактики врага по нанесению массовых осколочных поражений в местах больших скоплений людей в прибрежной зоне".

Темы: Одесская областьобстрелЧерное море
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