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Российские войска боятся контрнаступления ВСУ – американские эксперты

Ольга ГлущенкоСуббота, 9 июля 2022, 03:45
Российские войска боятся контрнаступления ВСУ – американские эксперты
украинские военные, фото: Генштаб

Институт изучения войны (ISW), анализируя действия российских войск в Украине, предполагает, что все же оккупанты взяли оперативную паузу, хотя и продолжают ограниченные наступательные действия на Донбассе, поскольку боятся украинских контратак.

Источник: ISW

Детали: Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что российские войска по состоянию на 8 июля не проводят оперативную паузу и продолжают обстрелы населенных пунктов и опрокидывание дополнительных танковых подразделений на Донбасс.

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Однако, несмотря на это, ISW со ссылкой на собранные данные предполагает, что все же российские войска после захвата Северодонецка и Лисичанская явно нуждаются в восстановлении боевой мощи и наращивании возможностей перед началом очередной широкомасштабной наступательной операции.

Поэтому, по мнению аналитиков института, они находятся в оперативной паузе в этом секторе ведения боевых действий.

Однако осознавая опасность перехвата украинцами инициативы и перехода к собственному наступлению, российские войска продолжают проводить более ограниченные наступательные действия на этом участке и в других местах вдоль линии фронта.

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Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Российские войска продолжали вести ограниченные наступательные действия к северу от Славянска.
  • Захватчики продолжали попытки продвигаться в Северск из Лисичанска, но не достигли никаких подтвержденных успехов.
  • Российские войска приступили к штурму Дементиевки, чтобы прервать украинские наземные линии связи вдоль трассы Т2117.
  • Оккупанты продолжали штурмовать населенные пункты вдоль границы Херсон-Николаев и Херсон-Днепропетровская область для восстановления утраченных позиций.
  • Совет Федерации РФ одобрил законопроект, обязывающий Кремль осуществлять ветеранские выплаты гражданским лицам, причастным к российскому вторжению в Украину.
  • Российские оккупационные власти продолжали выдвигать условия для аннексии Донбасса и юга Украины.

К анализу войны в Украине аналитики прилагают карты ведения боевых действий.

 
 
 

Темы: война
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