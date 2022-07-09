Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские войска боятся контрнаступления ВСУ – американские эксперты

Ольга ГлущенкоСуббота, 9 июля 2022, 03:45
украинские военные, фото: Генштаб

Институт изучения войны (ISW), анализируя действия российских войск в Украине, предполагает, что все же оккупанты взяли оперативную паузу, хотя и продолжают ограниченные наступательные действия на Донбассе, поскольку боятся украинских контратак.

Источник: ISW

Детали: Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что российские войска по состоянию на 8 июля не проводят оперативную паузу и продолжают обстрелы населенных пунктов и опрокидывание дополнительных танковых подразделений на Донбасс.

Однако, несмотря на это, ISW со ссылкой на собранные данные предполагает, что все же российские войска после захвата Северодонецка и Лисичанская явно нуждаются в восстановлении боевой мощи и наращивании возможностей перед началом очередной широкомасштабной наступательной операции.

Поэтому, по мнению аналитиков института, они находятся в оперативной паузе в этом секторе ведения боевых действий.

Однако осознавая опасность перехвата украинцами инициативы и перехода к собственному наступлению, российские войска продолжают проводить более ограниченные наступательные действия на этом участке и в других местах вдоль линии фронта.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российские войска продолжали вести ограниченные наступательные действия к северу от Славянска.
  • Захватчики продолжали попытки продвигаться в Северск из Лисичанска, но не достигли никаких подтвержденных успехов.
  • Российские войска приступили к штурму Дементиевки, чтобы прервать украинские наземные линии связи вдоль трассы Т2117.
  • Оккупанты продолжали штурмовать населенные пункты вдоль границы Херсон-Николаев и Херсон-Днепропетровская область для восстановления утраченных позиций.
  • Совет Федерации РФ одобрил законопроект, обязывающий Кремль осуществлять ветеранские выплаты гражданским лицам, причастным к российскому вторжению в Украину.
  • Российские оккупационные власти продолжали выдвигать условия для аннексии Донбасса и юга Украины.

К анализу войны в Украине аналитики прилагают карты ведения боевых действий.

 
 
 

Темы: война
Главное сегодня

В оккупированном Мариуполе коллаборанты и россияне воруют уцелевшие автомобили – разведка

В Киеве начали военные учения для гражданских

фотоРоссийские удары по Донецкой области: из-под завалов достали мужчину, сгорел вокзал

фото, видеоВ оккупированном Херсоне слышат взрывы: в Чернобыевке пожар и детонируют боеприпасы россиян

Штайнмайер требовал от Зеленского объяснений, почему сорвался его визит в Киев – СМИ

Россияне пытались захватить Углегорскую ТЭС, ВСУ отбросили врага – сводка

Все новости...
Николаевские десантники уничтожили 5 танков и взяли в плен оккупантов
В США похвалили Украину за эффективное использование HIMARS
Литовский Bayraktar прибыл в Украину
Байден согласовал новый пакет помощи для Украины на $400 млн
Последние новости
15:59
Министр обороны Британии не будет соревноваться за должность лидера консерваторов
15:51
В Луцке 8-летний мальчик играет с прохожими в шахматы на деньги, которые передает ВСУ
15:51
Оккупанты убили 100 украинских спортсменов и тренеров
15:31
Лидер "Грузинской мечты" обвинил посла США в оскорблении депутата
15:13
видеоУкраинские защитники пройдут опасные направления на границе с Беларусью
15:10
США предоставит Украине $360 млн гуманитарной помощи – Блинкен
15:09
ЕС не требует от Молдовы присоединиться к санкциям, но был бы рад такому шагу – посол
15:07
Украина может увеличить пропускную способность электроэнергии
15:01
Кличко рассказал, как переселенцам получить помощь в Киеве
14:51
Кто должен решать, в какой школе учиться детям-переселенцам – объясняет образовательный омбудсмен
Все новости...