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Польша завершает строительство стены на границе с Беларусью

Ольга ГлущенкоСуббота, 9 июля 2022, 05:56
фото: Getty Images

Польша намерена до 15 июля завершить строительство стены на границе с Беларусью протяженностью около 300 км.

Источник: Укринформ со ссылкой на руководство Пограничной службы и МВД Польши

Прямая речь заместителя главы МВД Мацея Вонсика: "Мы ожидаем завершения 15 июля… Мы продлили (контракты с субподрядчиками – ред.) по объективным геологическим причинам, которые появились во время установки свай".

Детали: Заместитель председателя Пограничной службы РП Виолета Гожковская отметила, что наибольшей проблемой при строительстве стены были подземные воды, которые образовывались в результате оттепелей и подтоплений.

Строителям осталось проложить 7 километров заграждения.

Председатель Пограничной службы Польши Томаш Прага предположил, что после завершения строительства стены нелегальные мигранты постараются попасть в Польшу по другим направлениям, в частности с территории Литвы или Украины.

"Хотя я бы ожидал, что из Украины будет меньше людей, потому что украинская сторона очень охраняет эту границу", - констатировал он.

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Темы: ПольшаБеларусьграница
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