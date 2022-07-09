В Конгрессе требуют от Байдена дать объяснение по безопасности переговоров с Ермаком
Членкиня Палаты представителей США Виктория Спартц в пятницу обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Часть письма Виктории Спартц президенту скрыта от публикации, закрытая черной плашкой; содержание этого фрагмента не уточняется. Впрочем, в общем описании письма есть краткое упоминание о якобы наличии "разнообразной разведывательной информации о действиях господина Ермака в Украине и его возможных связях с Россией". В открытой части письма эти тезисы не отображены.
Конгрессвумен также упоминает в письме, что глава Офиса президента назначил своим заместителем по вопросам правоохранительной деятельности Олега Татарова, в то время как он "задерживает назначение независимого антикоррупционного прокурора более года, из-за чего Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро не функционируют".
В обращении к Байдену Спартц пишет, что "господин Ермак вызывает много беспокойств у ряда людей в США и за рубежом, считается, что о нем высокого мнения ваш советный по национальной безопасности Джейк Салливан".
"В то время как президент Зеленский тяжело работает для создания союзов с Западом и нашей страной, на нас лежит ответственность сообщить ему, если мы обеспокоены ключевыми людьми в его окружении. Это также наша обязанность перед смелыми украинскими солдатами и сильным украинским народом, который борется за свободу и международный порядок для нас всех", – заключает Спартц.
Справка: Виктория Спартц является первой этнической украинкой в Конгрессе США. Она родилась в Черниговской области и переехала в Соединенные Штаты в возрасте 22 лет. Спартц представляет консервативное крыло Республиканской партии США.
8 ноября этого года в США должны пройти выборы в Палату представителей, а также в Сенат.
Читайте также: Приемы Олега Татарова. Репортаж со дня рождения куратора силового блока от ОП
Коррупционные орешки для Зеленского. Как Банковая умалчивает коррупцию
Предыстория:
- 1 декабря 2020 года стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитася.
- 14 декабря 2020 года Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует Татаров, от НАБУ в Госбюро расследований. В НАБУ на это ответили, что такие решения противоречат закону.
- 18 декабря 2020 года и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замруководителя Офиса президента Олегу Татарову. Его планировали вручить 18 декабря. Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведения обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.
- 21 декабря 2020 года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.
- Заместитель генпрокурора Алексей Симоненко в декабре 2020 года забрал дело Татарова в антикоррупционных органов и передал его СБУ.
- Победитель конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко заявил, что, если бы он возглавлял САП, то дело заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова расследовали бы по-другому.
- Шевченковский райсуд суд Киева обязал прокуроров Офиса генпрокурора закрыть уголовное производство в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.