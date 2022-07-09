В Конгрессе требуют от Байдена дать объяснение по безопасности переговоров с Ермаком

Членкиня Палаты представителей США Виктория Спартц в пятницу обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Часть письма Виктории Спартц президенту скрыта от публикации, закрытая черной плашкой; содержание этого фрагмента не уточняется. Впрочем, в общем описании письма есть краткое упоминание о якобы наличии "разнообразной разведывательной информации о действиях господина Ермака в Украине и его возможных связях с Россией". В открытой части письма эти тезисы не отображены.

Конгрессвумен также упоминает в письме, что глава Офиса президента назначил своим заместителем по вопросам правоохранительной деятельности Олега Татарова, в то время как он "задерживает назначение независимого антикоррупционного прокурора более года, из-за чего Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро не функционируют".

В обращении к Байдену Спартц пишет, что "господин Ермак вызывает много беспокойств у ряда людей в США и за рубежом, считается, что о нем высокого мнения ваш советный по национальной безопасности Джейк Салливан".

"В то время как президент Зеленский тяжело работает для создания союзов с Западом и нашей страной, на нас лежит ответственность сообщить ему, если мы обеспокоены ключевыми людьми в его окружении. Это также наша обязанность перед смелыми украинскими солдатами и сильным украинским народом, который борется за свободу и международный порядок для нас всех", – заключает Спартц.

Справка: Виктория Спартц является первой этнической украинкой в Конгрессе США. Она родилась в Черниговской области и переехала в Соединенные Штаты в возрасте 22 лет. Спартц представляет консервативное крыло Республиканской партии США.

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8 ноября этого года в США должны пройти выборы в Палату представителей, а также в Сенат.

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