Суд под Новый год обязал закрыть дело Татарова

Шевченковский райсуд суд Киева обязал прокуроров Офиса генпрокурора закрыть уголовное производство в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

Источник: Центр противодействия коррупции, решение суда от 14 декабря 2021 года

Дословно ЦПК: "14 декабря 2021 года Шевченковский суд сделал Татарову подарок… и тихонько обязал прокуроров Венедиктовой закрыть дело в связи с истечением сроков расследования. Из-за преступных действий прокуроров вместе с заместителем Ермака ответственности избегут застройщик Максим Микитась и эксперт Константин Дубонос".

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Детали: ЦПК отмечает, что решение суда было вынесено накануне утверждения результатов конкурса на главу САП, где победил детектив НАБУ Александр Клименко.

Клименко в свое время расследовал дело Татарова.

Что было раньше: Победитель конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко заявил, что, если бы он возглавлял САП, то дело заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова расследовали бы по-другому.

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