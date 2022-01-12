Суд под Новый год обязал закрыть дело Татарова
Шевченковский райсуд суд Киева обязал прокуроров Офиса генпрокурора закрыть уголовное производство в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.
Источник: Центр противодействия коррупции, решение суда от 14 декабря 2021 года
Дословно ЦПК: "14 декабря 2021 года Шевченковский суд сделал Татарову подарок… и тихонько обязал прокуроров Венедиктовой закрыть дело в связи с истечением сроков расследования. Из-за преступных действий прокуроров вместе с заместителем Ермака ответственности избегут застройщик Максим Микитась и эксперт Константин Дубонос".
Детали: ЦПК отмечает, что решение суда было вынесено накануне утверждения результатов конкурса на главу САП, где победил детектив НАБУ Александр Клименко.
Клименко в свое время расследовал дело Татарова.
Что было раньше: Победитель конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко заявил, что, если бы он возглавлял САП, то дело заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова расследовали бы по-другому.
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Предыстория:
- 1 декабря 2020 года стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитася.
- 14 декабря 2020 года Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует Татаров, от НАБУ в Госбюро расследований. В НАБУ на это ответили, что такие решения противоречат закону.
- 18 декабря 2020 года и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замруководителя Офиса президента Олегу Татарову. Его планировали вручить 18 декабря. Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведения обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.
- 21 декабря 2020 года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.
- Заместитель генпрокурора Алексей Симоненко в декабре 2020 года забрал дело Татарова в антикоррупционных органов и передал его СБУ.
- В начале сентября 2021 года на празднование дня рождения Татарова съехалось более десяти топ-чиновников силовых ведомств – в частности те, которые были связаны с расследованием дела Татарова.