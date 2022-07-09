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Строительство забора на границе Польши с Беларусью завершится 15 июля

"Европейская правда"Суббота, 9 июля 2022, 12:12

Власти Польши продлили крайний срок возведения заграждения на границе с Беларусью до 15 июля из-за проблем, возникших во время строительных работ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Как пояснил депутатам Сейма заместитель министра внутренних дел Мацей Вонсик, строительство решили продолжить из-за геологических проблем, возникших при установке свай под забором.

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Заместитель председателя Пограничной службы Польши Виолета Гожковская добавила во время слушаний в Сейме, что на семикилометровом участке границы у села Беловежа обнаружили слишком крутые склоны. Потому заказчик работ (пограничники) и решили их продлить.

Голжковская заверила, что подготовительные работы на проблемном участке границы уже практически завершены. Она добавила, что "электронная граница" между Беларусью и Польшей заработает с сентября.

Отметим, что общая стоимость возведения изгороди составила 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов).

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Как сообщалось, с 1 июля утратит силу распоряжение правительства о запрете пребывания в 183 местностях на границе с Беларусью, который был введен во время миграционного кризиса для упрощения борьбы с перевозчиками, помогавшими мигрантам.

Напомним, Литва и Польша летом-осенью 2021 года страдали от миграционного кризиса, искусственно созданного Александром Лукашенко. Обе страны после этих событий начали возводить ограждение на границе с Беларусью.

В последние месяцы попытки нелегально попасть в Польшу из Беларуси перестали быть массовыми, но продолжаются. Так, в течение 29 июня пограничники обнаружили троих африканцев - граждан Гвинеи и Гамбии.

Темы: ПольшаграницаБеларусь
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