Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США предоставит Украине $360 млн гуманитарной помощи – Блинкен

"Европейская правда"Суббота, 9 июля 2022, 15:10
Энтони Блинкен. Фото с Facebook U.S. Department of State

Государственный секретарь США Энтони Блинкен по итогам министерской встречи "Группы двадцати" в субботу объявил о выделении Украине 360 миллионов долларов гуманитарной помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Он уточнил, что речь пойдет о поддержке в виде пищи, питьевой воды, денежной помощи, экстренной медицинской помощи и приютов, а также координации с гуманитарными организациями.

Блинкен не уточнил, когда именно будет оказана гуманитарная помощь.

Ранее стало известно, что министерская встреча "Группы двадцати" на этот раз завершилась без одобрения совместного коммюнике и совместного фото.

Министры иностранных дел стран G7 устроили бойкот главе российского МИД Сергею Лаврову. Они не пришли на ужин со всеми министрами стран-членов G20, организованным хозяйкой встречи Индонезией, а традиционное фото встречи не состоялось из-за присутствия Лаврова

Как сообщалось, президент США Джо Байден в пятницу подписал указ о выделении Украине военной помощи в размере 400 миллионов долларов, в которую входят в частности дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАУкраинаденьги
Главное сегодня

Кремль хочет полностью или частично аннексировать Харьковскую область – ISW

Канада вернет Германии турбину "Северного потока" – СМИ

Зеленский объяснил, почему уволил послов и анонсировал важные новости

"Зеленский должен решить эту проблему": Спартц перечислила обвинения против Ермака

Зеленский уволил главу Херсона и назначил замену

Жителей Херсонщины призывают готовить укрытия, чтобы "пережить наступление ВСУ"

Все новости...
США
В МИДе обвинили Спартц в попытке "заработать политический капитал" из-за обращения по Ермаку
США впервые отправят в Украину высокоточные снаряды калибра 155 мм
В Конгрессе требуют от Байдена дать объяснение по безопасности переговоров с Ермаком
Последние новости
05:25
В США произошел взрыв на газовом заводе
04:24
Юг: ВСУ уничтожили 4 вражеских склада и 58 захватчиков
03:34
УЗ назначила на 10 июля эвакуационный поезд
02:36
Кремль хочет полностью или частично аннексировать Харьковскую область – ISW
01:58
Канада вернет Германии турбину "Северного потока" – СМИ
01:24
Канада анонсировала новые санкции против российской экономики
00:46
ЦПД: Россия проводит "тихую мобилизацию" через центры занятости
23:54
фотоВ Севастополь доставили подбитый возле Змеиного российский катер – ОВА
23:09
Сумщина: россияне обстреливали 4 общины, ранены 5 жителей
22:58
В Украине будет неэффективным "Железный купол", нужно развивать свою систему ПВО – Резников
Все новости...