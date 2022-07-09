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США предоставит Украине $360 млн гуманитарной помощи – Блинкен

"Европейская правда"Суббота, 9 июля 2022, 15:10
США предоставит Украине $360 млн гуманитарной помощи – Блинкен
Энтони Блинкен. Фото с Facebook U.S. Department of State

Государственный секретарь США Энтони Блинкен по итогам министерской встречи "Группы двадцати" в субботу объявил о выделении Украине 360 миллионов долларов гуманитарной помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Он уточнил, что речь пойдет о поддержке в виде пищи, питьевой воды, денежной помощи, экстренной медицинской помощи и приютов, а также координации с гуманитарными организациями.

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Блинкен не уточнил, когда именно будет оказана гуманитарная помощь.

Ранее стало известно, что министерская встреча "Группы двадцати" на этот раз завершилась без одобрения совместного коммюнике и совместного фото.

Министры иностранных дел стран G7 устроили бойкот главе российского МИД Сергею Лаврову. Они не пришли на ужин со всеми министрами стран-членов G20, организованным хозяйкой встречи Индонезией, а традиционное фото встречи не состоялось из-за присутствия Лаврова

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Как сообщалось, президент США Джо Байден в пятницу подписал указ о выделении Украине военной помощи в размере 400 миллионов долларов, в которую входят в частности дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS.

Темы: СШАУкраинаденьги
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