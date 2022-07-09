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Коллаборант "поруководил" по селам во время оккупации Бучанщины - ему грозит до 12 лет

Роман ПетренкоСуббота, 9 июля 2022, 16:40
Коллаборант поруководил по селам во время оккупации Бучанщины - ему грозит до 12 лет

Полиция разоблачила мужчину, который во время оккупации Киевской области за сотрудничество с оккупантами получил "кресло старосты" сел в Бучанском районе. Теперь ему грозит 12 лет заключения.

Источник: Нацполиция

Детали: По данным следствия, во время оккупации Киевской области злоумышленник сотрудничал с врагом - передавал документацию из поселкового совета военным РФ в отношении участников АТО и участвовавших в ООС стратегических объектов инфраструктуры Бучанского района.

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Кроме того, агитировал местное население поддерживать и сотрудничать с оккупантами, раздавая им гуманитарную помощь от РФ.

В марте по указанию оккупантов мужчина организовал собрание, где его назначили старостой нескольких сел. Кресло "должностного" он занимал, пока украинские защитники не освободили Киевщину.

Обвинительный акт уже направлен в суд. Ему грозит до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

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Напомним: Полиция нашла в Киевской области тела 1314 гражданских лиц, убитых российскими оккупантами.

 

Темы: Бучаоккупацияколлаборационизмвойна
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