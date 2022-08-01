Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина может передать МКС некоторые дела о военной агрессии России – генпрокурор

"Европейская правда"Понедельник, 1 августа 2022, 20:17
Андрей Костин, фото Офиса генпрокурора

Офис генерального прокурора Украины обсуждает с Международным уголовным судом возможность передачи нескольких уголовных дел, связанных с военной агрессией России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире телемарафона в понедельник заявил генеральный прокурор Андрей Костин.

"Если речь идет о Международном уголовном суде, то у нас очень тесное сотрудничество, мы в постоянной коммуникации с прокурором Международного уголовного суда господином Ханом. Сейчас мы обсуждаем вопрос о возможной передаче нескольких дел в Международный уголовный суд", – сказал генпрокурор.

"Только что будет достигнута такая договоренность, я думаю, украинскому обществу сразу об этом будет известно", – добавил он.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что МКС уже этой зимой может начать рассмотрение первого дела, связанного с военными преступлениями России в Украине. Кроме того, по данным агентства, МКС и Украина ведут переговоры о передаче в суд по крайней мере одного военнопленного россиянина, готового свидетельствовать против российских командиров.

Напомним, в марте для сбора улик российских военных преступлений в Украине была создана совместная следственная группа, в состав которой входят несколько европейских судебных органов. Работа группы поддерживается Евроюстом – агентством Европейского Союза по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия, а в ее состав входит Офис прокурора МКС.

В конце мая представители группы стран, работающих над расследованием военных преступлений России в Украине, провели координационную встречу в Гааге на фоне призывов привлечь к ответственности виновных в зверствах.

ВИДЕО ДНЯ

А в июле в Гааге участники конференции по привлечению к ответственности за преступления РФ во время войны в Украине создали Группу диалога по ответственности для Украины.

По данным Верховного комиссара ООН по правам человека, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пострадали более 11,5 тысяч гражданских. По состоянию на 12 июля было убито не менее 5024 мирных жителей, в том числе около 300 детей, но фактические данные, вероятно, значительно выше.

Читайте также: 12 друзей против России: как универсальная юрисдикция позволяет другим странам наказывать за преступления в Украине.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Костин АндрейвойнаОфис генпрокурорасуд
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

обновленоСША убили лидера "Аль-Каиды"

Зеленский попросил Макрона помочь разблокировать 8 млрд евро макрофина Украине

Трамп заявил, что во избежание войны Украина должна была отказаться от Крыма и НАТО

Белый дом раскрыл подробности нового пакета военной помощи Украине

Зеленский поручил проверить, правильно ли вручают повестки

Генпрокурор: Одна из версий следствия по гибели Вадатурского – целенаправленное убийство

Все новости...
Костин Андрей
Пленных в Еленовке могли убить с помощью термобарического оружия – генпрокурор
"Безупречная репутация": в ОП объяснили, почему Зеленский выбрал Костина
Рада дала добро на назначение Костина генпрокурором
Последние новости
05:56
В Николаеве снова взрывы, ранен человек
05:20
СМИ: Тайвань усилил уровень боевой готовности
04:30
Обстрел эвакуационного автобуса на Херсонщине: количество погибших возросло до трех
03:30
ISW: Россия перебрасывает войска на Запорожье и останавливает наступление на Славянск
02:34
США: РФ использует ЗАЭС как военную базу для обстрела украинцев
01:46
Оперативное командование: ВСУ уничтожили российский ЗРК
00:50
обновленоСША убили лидера "Аль-Каиды"
00:31
Сумщина: Россияне обстреляли три громады, обошлось без жертв
23:45
У границы Финляндии и РФ появилось напоминание для россиян о войне в Украине
23:22
"Я часто оказывалась в гуще боя". Фронтовые истории боевой медикини
Все новости...