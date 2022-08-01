Украина может передать МКС некоторые дела о военной агрессии России – генпрокурор

Офис генерального прокурора Украины обсуждает с Международным уголовным судом возможность передачи нескольких уголовных дел, связанных с военной агрессией России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире телемарафона в понедельник заявил генеральный прокурор Андрей Костин.

"Если речь идет о Международном уголовном суде, то у нас очень тесное сотрудничество, мы в постоянной коммуникации с прокурором Международного уголовного суда господином Ханом. Сейчас мы обсуждаем вопрос о возможной передаче нескольких дел в Международный уголовный суд", – сказал генпрокурор.

"Только что будет достигнута такая договоренность, я думаю, украинскому обществу сразу об этом будет известно", – добавил он.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что МКС уже этой зимой может начать рассмотрение первого дела, связанного с военными преступлениями России в Украине. Кроме того, по данным агентства, МКС и Украина ведут переговоры о передаче в суд по крайней мере одного военнопленного россиянина, готового свидетельствовать против российских командиров.

Напомним, в марте для сбора улик российских военных преступлений в Украине была создана совместная следственная группа, в состав которой входят несколько европейских судебных органов. Работа группы поддерживается Евроюстом – агентством Европейского Союза по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия, а в ее состав входит Офис прокурора МКС.

В конце мая представители группы стран, работающих над расследованием военных преступлений России в Украине, провели координационную встречу в Гааге на фоне призывов привлечь к ответственности виновных в зверствах.

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А в июле в Гааге участники конференции по привлечению к ответственности за преступления РФ во время войны в Украине создали Группу диалога по ответственности для Украины.

По данным Верховного комиссара ООН по правам человека, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пострадали более 11,5 тысяч гражданских. По состоянию на 12 июля было убито не менее 5024 мирных жителей, в том числе около 300 детей, но фактические данные, вероятно, значительно выше.

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