Должности не спасут: Костин подытожил подозрения топ-чиновникам

Генеральный прокурор Андрей Костин подытожил сегодняшние обыски и объявления подозрений бывшим и действующим чиновникам.

Источник: Костин в Facebook

Прямая речь Костина: "Мой сигнал всем чиновникам на всех уровнях, где бы они ни были: возвращения к прошлым временам не будет. Украина идет европейским путем и не свернет с него".

Детали: Генпрокурор напомнил, что власть предусматривает ответственность. "Если вы не согласны жить по закону - это будет уголовная ответственность", - подчеркнул он.

По словам Костина, сегодня было сообщено о подозрении четырем должностным лицам - экс-заместителю министра обороны и экс-министру энергетики и угольной промышленности, действующему и бывшему должностным лицам минобороны. По результатам следственных действий сообщено о подозрениях топ-менеджменту ПАО "Укртатнафта".

Также чиновник Одесской ОГА разоблачен на взятке $40 000 за махинации с землей. "По результатам проведенных сегодня обысков будут приняты процессуальные решения", - подчеркнул Костин.

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