Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Должности не спасут: Костин подытожил подозрения топ-чиновникам

Станислав ПогориловСреда, 1 февраля 2023, 16:15
Андрей Костин, фото: wikipedia

Генеральный прокурор Андрей Костин подытожил сегодняшние обыски и объявления подозрений бывшим и действующим чиновникам.

Источник: Костин в Facebook

Прямая речь Костина: "Мой сигнал всем чиновникам на всех уровнях, где бы они ни были: возвращения к прошлым временам не будет. Украина идет европейским путем и не свернет с него".

 

Детали: Генпрокурор напомнил, что власть предусматривает ответственность. "Если вы не согласны жить по закону - это будет уголовная ответственность", - подчеркнул он.

 

По словам Костина, сегодня было сообщено о подозрении четырем должностным лицам - экс-заместителю министра обороны и экс-министру энергетики и угольной промышленности, действующему и бывшему должностным лицам минобороны. По результатам следственных действий сообщено о подозрениях топ-менеджменту ПАО "Укртатнафта".

 

Также чиновник Одесской ОГА разоблачен на взятке $40 000 за махинации с землей. "По результатам проведенных сегодня обысков будут приняты процессуальные решения", - подчеркнул Костин.

 

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал уже "сегодня" увольнение всего руководящего состава таможенной службы, а также посадки весной.
  • 1 февраля стало известно о ряде обысков, проводимых СБУ и ГБР и объявления о подозрении. В частности, речь идет об обысках в столичной налоговой, у олигарха Игоря Коломойского по "Укрнафте", у экс-главы МВД Арсена Авакова, у застройщика, нардепа от запрещенной ОПЗЖ Вадима Столара.
  • Офис генпрокурора сообщил о подозрении экс-заместителю директора департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому, экс-заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.
  • 23 января Арахамия заявил, что коррумпированных чиновников ждет ответственность, и анонсировал, что "активные посадки" будут уже этой весной.

Темы: коррупцияОфис генпрокурораКостин АндрейУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоРуководство комиссии Медицинских сил ВСУ разоблачили на взятке, дома нашли миллионы наличных

фотоСБУ схватила 2 поставщиков продуктов военным: убытки более чем на сто миллионов

видео"Лють", "Кара-Даг", "Стальная граница": 8 бригад приглашают бойцов для "штурма аж до Крыма"

США дадут Украине дальнобойные снаряды с GPS-наведением: пришлют не раньше октября - СМИ

Запрет на выезд из Украины госслужащим: на границе уже завернули двух мужчин

Большое наступление Россис завершится до апреля и не будет успешным – ISW

Все новости...
коррупция
В ЕС не видят оснований отменять авиационное соглашение с Катаром на фоне коррупционного скандала
Взятка в 2 миллиона: ВАКС не смог осудить чиновника и посадил его соучастника
Украина поднялась в индексе восприятия коррупции
Последние новости
14:35
Ответный огонь в ответ: ВСУ стали в десять раз чаще обстреливать Россию - СМИ
14:26
фотоАвстралия уберет изображение британского монарха со своих банкнот
14:22
Резниченко лишили депутатства в Днепропетровском облсовете
14:16
Немецкое правительство разрешило экспорт танков Leopard 1 в Украину
14:14
Во Львове спасли младенца, который не дышал самостоятельно из-за редкого порока сердца
13:54
Финляндия присоединилась к группе стран, работающих над наказанием России за преступление агрессии
13:53
Danone может продать часть активов в РФ с возможностью выкупа – СМИ
13:52
фотоИз-за российских обстрелов в Херсоне горел торговый центр
13:50
Украинцы за три дня обменяли более 750 тысяч ламп накаливания на LED
13:49
обновляетсяМинирование, дело против и.о. директора и другие подробности конкурса главы Довженко-Центра
Все новости...