Должности не спасут: Костин подытожил подозрения топ-чиновникам
Генеральный прокурор Андрей Костин подытожил сегодняшние обыски и объявления подозрений бывшим и действующим чиновникам.
Источник: Костин в Facebook
Прямая речь Костина: "Мой сигнал всем чиновникам на всех уровнях, где бы они ни были: возвращения к прошлым временам не будет. Украина идет европейским путем и не свернет с него".
Детали: Генпрокурор напомнил, что власть предусматривает ответственность. "Если вы не согласны жить по закону - это будет уголовная ответственность", - подчеркнул он.
По словам Костина, сегодня было сообщено о подозрении четырем должностным лицам - экс-заместителю министра обороны и экс-министру энергетики и угольной промышленности, действующему и бывшему должностным лицам минобороны. По результатам следственных действий сообщено о подозрениях топ-менеджменту ПАО "Укртатнафта".
Также чиновник Одесской ОГА разоблачен на взятке $40 000 за махинации с землей. "По результатам проведенных сегодня обысков будут приняты процессуальные решения", - подчеркнул Костин.
Предыстория:
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал уже "сегодня" увольнение всего руководящего состава таможенной службы, а также посадки весной.
- 1 февраля стало известно о ряде обысков, проводимых СБУ и ГБР и объявления о подозрении. В частности, речь идет об обысках в столичной налоговой, у олигарха Игоря Коломойского по "Укрнафте", у экс-главы МВД Арсена Авакова, у застройщика, нардепа от запрещенной ОПЗЖ Вадима Столара.
- Офис генпрокурора сообщил о подозрении экс-заместителю директора департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому, экс-заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.
- 23 января Арахамия заявил, что коррумпированных чиновников ждет ответственность, и анонсировал, что "активные посадки" будут уже этой весной.