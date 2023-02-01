Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Должности не спасут: Костин подытожил подозрения топ-чиновникам

Станислав ПогориловСреда, 1 февраля 2023, 15:15
Должности не спасут: Костин подытожил подозрения топ-чиновникам
Андрей Костин, фото: wikipedia

Генеральный прокурор Андрей Костин подытожил сегодняшние обыски и объявления подозрений бывшим и действующим чиновникам.

Источник: Костин в Facebook

Прямая речь Костина: "Мой сигнал всем чиновникам на всех уровнях, где бы они ни были: возвращения к прошлым временам не будет. Украина идет европейским путем и не свернет с него".

Реклама:
 

Детали: Генпрокурор напомнил, что власть предусматривает ответственность. "Если вы не согласны жить по закону - это будет уголовная ответственность", - подчеркнул он.

 

По словам Костина, сегодня было сообщено о подозрении четырем должностным лицам - экс-заместителю министра обороны и экс-министру энергетики и угольной промышленности, действующему и бывшему должностным лицам минобороны. По результатам следственных действий сообщено о подозрениях топ-менеджменту ПАО "Укртатнафта".

 

Также чиновник Одесской ОГА разоблачен на взятке $40 000 за махинации с землей. "По результатам проведенных сегодня обысков будут приняты процессуальные решения", - подчеркнул Костин.

ВИДЕО ДНЯ
 

Предыстория:

  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал уже "сегодня" увольнение всего руководящего состава таможенной службы, а также посадки весной.
  • 1 февраля стало известно о ряде обысков, проводимых СБУ и ГБР и объявления о подозрении. В частности, речь идет об обысках в столичной налоговой, у олигарха Игоря Коломойского по "Укрнафте", у экс-главы МВД Арсена Авакова, у застройщика, нардепа от запрещенной ОПЗЖ Вадима Столара.
  • Офис генпрокурора сообщил о подозрении экс-заместителю директора департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому, экс-заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.
  • 23 января Арахамия заявил, что коррумпированных чиновников ждет ответственность, и анонсировал, что "активные посадки" будут уже этой весной.

Темы: коррупцияОфис генпрокурораКостин АндрейУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
коррупция
Тысячи человек выехали за границу с помощью взяток, чиновники будут отвечать − Зеленский
В Раде зарегистрировали первый законопроект, который приравнивает коррупцию к госизмене
На Черниговщине задержали руководительницу ЦПАУ: за $2,5 тысячи штамповала справки для уклонистов
Последние новости
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Котонопу: повредили жилой дом и СТО
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
Все новости...
Реклама: