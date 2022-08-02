Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Под дымовой завесой: на станции "Каланчак" оккупанты взорвали свой эшелон с боеприпасами

"Украинская правда"Вторник, 2 августа 2022, 14:55
Фото: пресс-служба ГУР

На станции "Каланчак" Херсонской области оккупанты планировали разгрузить эшелон с военной техникой и боеприпасами, устроив дымовую завесу, после чего в месте разгрузки раздался взрыв, а эшелон начал двигаться в направлении оккупированного Крыма.

Источник: пресс-служба ГУР

Дословно: "С целью маскировки процесса разгрузки и защиты от ударов HIMARS, оккупанты применили мощные средства задымления. Приблизительно в 11:20 в районе проведения работ раздался взрыв. Точно определить его природу не удалось из-за плотного дымового занавеса. Впрочем, сразу после взрыва эшелон без единого предупреждения начал движение в направлении Крыма. Личный состав противника в панике разбежался".

Детали: В разведке предполагают, что взрыв мог стать следствием неосторожного обращения с боеприпасами при разгрузке или пожаре, возникшем вследствие неумелого использования пиротехнических средств при создании дымовой завесы.

Также в ночь с 29 на 30 июля ВСУ попали по железнодорожному эшелону российских военных, прибывшему на станцию "Брыливка". Эшелон насчитывал более 40 вагонов с живой силой, техникой и боеприпасами.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: войнаРосcияУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Кабмин согласовал назначение нового главы Херсонской ОГА

Россия ударила ракетами с Каспия: 7 из 8 уничтожила ПВО

США ввели санкции против Кабаевой и коллаборантов РФ

Китай пообещал реакцию на визит Пелоси на Тайвань – она говорит, что об изменении политики США речь не идет

видео, фотоСамолет Пелоси приземлился на Тайване

В "ЕС" опровергают причастность к масштабной ботоферме

Все новости...
война
Почему вывоз украинских детей в РФ – геноцид?
Точные удары HIMARS по целям: Россия обвинила США в участии в войне
В Хрустальном оккупанты скрывают потери после ракетного удара ВСУ – ГУР
Последние новости
01:18
Президент Болгарии – переходному правительству: не втяните страну в войну
00:58
По Сумщине – более 60 вражеских прилетов, без жертв
00:31
Списки погибших в Еленовке частично подтверждаются – экс-командир полка "Азов"
23:53
Отец срочника из крейсера "Москва" получил свидетельство о его смерти: прошло 110 дней
23:45
За почти три недели турбина "Северного потока" так и не смогла добраться до России
23:31
Стало известно, кто станет "слугой" народа вместо Костина и Совгири
23:24
обновленоВ Николаеве раздаются взрывы
23:17
В Германии подрались два дальнобойщика из Беларуси и Украины, будут судить обоих
23:14
Китай вызвал посла США из-за визита Пэлоси на Тайвань
23:10
Россияне больше не могут составлять TOEFL
Все новости...