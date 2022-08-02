Под дымовой завесой: на станции "Каланчак" оккупанты взорвали свой эшелон с боеприпасами

На станции "Каланчак" Херсонской области оккупанты планировали разгрузить эшелон с военной техникой и боеприпасами, устроив дымовую завесу, после чего в месте разгрузки раздался взрыв, а эшелон начал двигаться в направлении оккупированного Крыма.

Источник: пресс-служба ГУР

Дословно: "С целью маскировки процесса разгрузки и защиты от ударов HIMARS, оккупанты применили мощные средства задымления. Приблизительно в 11:20 в районе проведения работ раздался взрыв. Точно определить его природу не удалось из-за плотного дымового занавеса. Впрочем, сразу после взрыва эшелон без единого предупреждения начал движение в направлении Крыма. Личный состав противника в панике разбежался".

Детали: В разведке предполагают, что взрыв мог стать следствием неосторожного обращения с боеприпасами при разгрузке или пожаре, возникшем вследствие неумелого использования пиротехнических средств при создании дымовой завесы.

Также в ночь с 29 на 30 июля ВСУ попали по железнодорожному эшелону российских военных, прибывшему на станцию "Брыливка". Эшелон насчитывал более 40 вагонов с живой силой, техникой и боеприпасами.