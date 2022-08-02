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США запрещают въезд почти 900 россиянам из-за поддержки войны в Украине

"Европейская правда"Вторник, 2 августа 2022, 20:13

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник объявил о запрете въезда для 893 политиков и военных из России, поддержавших или участвующих в российской военной агрессии в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Госдепартамент принимает меры по введению визовых ограничений для лиц в связи с войной России в Украине. Речь идет о 893 должностных лицах Российской Федерации, в том числе членах Совета Федерации и военных, угрожающих или нарушающих суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины", - говорится в заявлении Блинкена.

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Кроме того, визовые ограничения распространяются на 31 представителя иностранных правительств, которые "действовали в поддержку аннексии Россией Крыма в Украине и тем самым угрожали или нарушали суверенитет Украины".

"Соединенные Штаты будут продолжать несокрушимую поддержку храброго народа Украины и будут способствовать привлечению к ответственности президента Путина и его окружения, чьи действия повлекли столько страданий и разрушений в Украине", – добавляет госсекретарь США.

Он также упомянул о санкциях министерства финансов США, под действие которых попали гражданская жена Путина Алина Кабаева, коллаборанты России в оккупированной Украине, а также ряд технологических российских предприятий.

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В конце июня государственный департамент США расширил санкционный список в отношении России, добавив к нему 45 юридических и 29 физических лиц – в том числе телеведущую Тину Канделаки и бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова.

Темы: СШАсанкцииРосcия
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